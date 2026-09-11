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Glumac Nik Nolti, koji je tri puta nominovan za Oskara, ali i otvoreno tokom godina pričao o problemima sa kojima se suočavao, uslikan je danas u Veneciji.

Zvezda ostvarenja "48 sati" sa Edijem Marfijem pojavio se u invalidskim kolicima, što je bio šok za sve nakon višegodišnje medijske ilegale i spekulacija o njegovom zdravstvenom stanju.

Nik Nolti, koji sada ima 85. godina, pojavio se na Filmskom festivalu u Venecijizbog ostvarenja "Družina", u kojem igra sa Kejsijem Aflekom.

Nik Nolti Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Problemi sa zakonom od rane mladosti

Rođen je 1941. godine u uspešnoj porodici iz Omahe. Njegov otac važio je za najboljeg igrača američkog fudbala na koledžu, dok mu je deda s majčine strane, Metju Lender King, bio cenjeni izumitelj i pionir avijacije.

Tokom kasnih šezdesetih i početkom sedamdesetih prošlog veka za život je zarađivao kao model i radnik na građevini.

Prva zapaženija uloga i priznanje kritike usledili su nakon mini serije "Bogataš, siromah", 1976. No, projekat koji ga je lansirao u holivudsku orbitu stigao je šest godina kasnije. Bila je to komična akcija "48 sati", gde mu je društvo pravio Edi Marfi, tada takođe početnik u filmskoj industriji.

Nik Nolti se nalazi i na listi večitih "oskarovskih" gubitnika, uz Glen Klouz, Džonija Depa, Harisona Forda i još neka dobro poznata imena iz sveta kinematografije. Prvu nominaciju je dobio 1991. za dramu "Princ plime", i mnogi su bili ubeđeni da će posle Zlatnog globusa stići i "zlatni dečak". Druge dve donela su mu ostvarenja "Grad zločina" i "Ratnik". No, ima još mnogo zlata i Oskara vrednih naslova u njegovoj radnoj biografiji.

Nik u Veneciji Foto: Anna Maria Tinghino/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Jedva izbegao kaznu od 45 godina zatvora

Ako zanemarimo podatak da je izbačen sa nekoliko fakulteta zbog lošeg ponašanja i slabih ocena, sve je počelo 1965, kada je uhapšen zbog falsifikovanja dokumenata. Osuđen je na čak 45 godina zatvora, ali je uspeo da se izvuče, tačnije da se provuče kroz iglene uši, pošto su optužbe na kraju odbačene.

Zbog ovog problema bio je nepodoban za služenje vojnog roka, iako je smatrao svojom obavezom da učestvuje u Vijetnamskom ratu. I danas tvrdi da se zbog toga u mladosti kao muškarac osećao "nepotpunim".

Iz dosijea se izdvaja i slučaj iz 2002, kada je imao još jedan blizak susret s organima reda i zakona. Tada je u Malibuu uhapšen zbog vožnje pod dejstvom akohola, ali su nalazi pokazali da je bio pod uticajem droge koja se koristi za silovanje. Oštro je opovrgao insinuacije da ga je iko ikada silovao, ali je priznao da je opijat koristio iz "medicinskih razloga".

To nije bio jedini slučaj da je došao u sukob sa zakonom. Kada su nevolje počele da se nižu, a depresija da uzima maha, prijavio se u centar za odvikavanje.

Nik Nolti Foto: Profimedia

Ni na ljubavnom planu nije mu bilo dosadno – ženio se četiri puta, ima i dvoje dece. Sin Brouli (39) i ćerka Sofija (18) takođe se bave glumom. Svojevremeno se zabavljao i sa koleginicama Debrom Vinger i Viki Luis.

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