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Jedna od najpoznatijih haljina u istoriji kraljevske mode ponovo će promeniti vlasnika. Crna haljina koju je princeza Dajana nosila 1994. godine, a koja je kasnije dobilanadimak „osvetnička haljina“, biće ponuđena na aukciji u decembru, više od tri decenije nakon večeri koja ju je pretvorila u simbol ličnog prkosa i samopouzdanja.

Pogledajte u galeriji kako izgleda čuvena haljina:

1/6 Vidi galeriju Princeza Dajana u čuvenoj crnoj „osvetničkoj haljini“ iz 1994. godine Foto: LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia, Lucy North / PA Images / Profimedia

Dajana ju je obukla za humanitarnu večeru magazina „Vanity Fair“ u londonskoj galeriji Serpentine, i to samo nekoliko sati nakon što je tadašnji princ Čarls u televizijskom dokumentarcu javno priznao da joj je tokom braka bio neveran.

U trenutku kada su oči javnosti bile uprte u raspad njihovog braka, Dajana se pojavila pred fotografima u kratkoj crnoj haljini otvorenih ramena, potpuno suprotnoj dotadašnjem stilu koji se od nje očekivao kao članice kraljevske porodice.

Upravo zbog tog tajminga, haljina je vremenom postala mnogo više od modnog komada.

Haljina koja je postala odgovor bez ijedne reči

Osvetnička haljina princeze Dajane Foto: Lucy North / PA Images / Profimedia

Kreaciju je dizajnirala grčka modna dizajnerka Kristina Stambolijan, a fotografije Dajane te večeri obišle su svet. Britanska princeza i Čarls tada su već živeli odvojeno. Razdvojili su se 1992. godine, dok je njihov razvod pravosnažno okončan 1996.

Njihov odnos već je godinama bio pod ogromnim pritiskom javnosti, naročito nakon što je 1993. dospeo u javnost snimak privatnog telefonskog razgovora između Čarlsa i Kamile Parker Bouls. Godinu dana kasnije usledilo je i njegovo javno priznanje neverstva.

Dajana je upravo te večeri, umesto povlačenja iz javnosti, izabrala da se pojavi na jednom od najpraćenijih londonskih događaja. Zbog toga je crna haljina kasnije postala poznata kao „Revenge Dress“, odnosno „osvetnička haljina“.

Dajana ju je kasnije prodala u humanitarne svrhe

Posle razvoda, princeza je 1997. godine prodala veliki broj svojih haljina kako bi prikupila novac za humanitarne organizacije koje su pomagale obolelima od raka i AIDS-a.

Foto: Peter Heimsath / DPA / Profimedia

Među 79 ponuđenih kreacija našla se i čuvena crna haljina, koja je tada prodata za približno 40.000 britanskih funti, odnosno oko 64.000 dolara prema tadašnjoj vrednosti.

Samo nekoliko meseci kasnije, 31. avgusta 1997. godine, Dajana je poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu.

Od tada su predmeti povezani sa njom postali izuzetno traženi među kolekcionarima, posebno odevni komadi koji se vezuju za važne trenutke njenog života.

Očekuje se cena do 300.000 dolara

Pogledajte u galeriji fotografije sa venčanja princeze Dajane i kralja Čarlsa:

1/15 Vidi galeriju Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: Keystone Press Agency / Zuma Press / Profimedia, Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia, Goddard Arcive Portraits / Alamy / Profimedia

Pre nego što stigne na aukciju u Njujorku, haljina će biti predstavljena javnosti na više lokacija. Planirano je njeno izlaganje u Londonu tokom Nedelje mode u septembru, a potom i u Hongkongu i Ženevi, pre završne prodaje u decembru.

Aukcijska kuća Sotbi procenjuje da bi haljina mogla da dostigne cenu do 300.000 dolara. Biće to prvi put od Dajanine humanitarne aukcije 1997. godine da se ovaj komad ponovo pojavljuje na aukcijskom tržištu.

Morgana Halimi, globalna direktorka Sotbija za torbe i modu, ocenila je da je Dajana upravo tom haljinom uspela da promeni način na koji se govorilo o njoj.

Princeza Dajana tokom intervjua za BBC Panorama Foto: BBC / Planet / Profimedia

„Pod svojim uslovima, princeza Dajana pretvorila je haljinu u jednu od najsnažnijih poruka koje je ikada poslala, tokom jednog od najpraćenijih i emotivno najtežih perioda svog života“, rekla je Halimi.

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