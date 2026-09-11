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Sidni Svini ponovo je uspela da jednom reklamnom kampanjom podeli internet. Zvezda serije „Euforija“ postala je zaštitno lice platforme Novig, a promotivni video napravljen je tako da gotovo sigurno ne može da prođe neprimećeno.

Glumica se u većem delu spota pojavljuje naga, dok su njene intimne zone zaklonjene sportskim rekvizitima, kosom ili delovima opreme. Čitava kampanja igra na ideju da u centru pažnje treba da bude samo sport, ali su upravo kadrovi sa Svini izazvali mnogo više reakcija od same aplikacije.

Pogledajte u galeriji vrele kadrove Sidni Svini:

1/9 Vidi galeriju Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Foto: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Video počinje tako što glumica ulazi u mračnu prostoriju okrenuta leđima kameri.

„Mislite da poznajete sport? Dokažite. Novig je samo sport“, poručuje kada se okrene, držeći dve lopte za američki fudbal preko grudi.

U drugom kadru sedi na košarkaškom obruču bez odeće, dok se kroz ostatak reklame pojavljuje sa hokejaškom maskom, bejzbol kacigom, dresom i različitim sportskim rekvizitima.

„Zato su želeli da pokažu samo sport“, govori Svini u kampanji, u kojoj se reč „sport“ namerno ponavlja kao glavna poruka.

U jednom trenutku dodaje i:

„Ovime ne možete trgovati. Samo dobro izgledam ovde.“

Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Foto: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Jedni oduševljeni, drugi besni

Očekivano, reakcije publike bile su potpuno podeljene.

Dok su pojedini pratioci hvalili njenu smelost i humor kampanje, drugi su ocenili da je reklama otišla predaleko i da koristi seksualizaciju ženskog tela kao najlakši način za privlačenje pažnje.

„Šta ona, dođavola, radi?“, napisao je jedan korisnik.

„O da, objektivizujmo žensko telo jer to je ono što sport znači“, glasio je drugi komentar.

Treći je kratko zaključio:

„Zvanično je prešla granicu.“

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