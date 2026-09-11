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Teroristički napad 11. septembra 2001. godine promenio je ceo svet, ali je naravno najviše pogodio SAD, gde se sve dogodilo.

Dva putnička aviona koje su oteli pripadnici Al Kaide su u razmaku od 16 minuta, udarila u kule Svetskog trgovinskog centra, na Menhetnu, u srcu Njujorka. Stradalo je 3.000 ljudi, a među njima je bio i otac Pita Dejvidsona.

Američki komičar i glumac imao je samo sedam godina kada je ostao bez oca.

Njegov otac Skot Dejvidson je bio pripadnik vatrogasne jedinice Ladder Company 118 u Njujorku.

- Tata mi je rekao da će me pokupiti iz škole 11. septembra. Pokupila me je mama. Nije mi rekla šta se dešava tri dana - rekao je Pit Dejvidson u podkastu "Real Ones" i dodao:

- Pričala mi je da je tata na poslu, da će doći kući, štagod. Nisam imao pojma -

Mama Ejmi mu je zabranila da gleda televiziju verovatno da bi ga zaštitila od vesti o terorističkim napadima na Svetski trgovinski centar u Njujorku.

- Onda sam jedne noći uključio televizor i video sam tatu na njemu- rekao je. -Pomislio sam: 'O, OK.' A oni su rekli, ovo su svi vatrogasci koji su, kao, mrtvi.-

Kako kaže Pit Dejvidson, bilo je veoma čudno jer nisu znali da je mrtvac tri nedelje. Tražili su ljude u ruševinama, postojala je neka nada.

Godinama se borio sa psihičkim problemima zbog gubitka

Ovaj događaj je ostavio velike posledice na njega, pa su mu dijagnostikovane dijagnoze posttraumatskog stresnog poremećaja i graničnog poremećaja ličnosti.

Očeva smrt je dovela do toga da se Pit Dejvidson godinama borio sa problemima napuštanja.

- Znate, tata kaže da će doći po vas, a ne dođe. Doživotno sam mislio da nikome ne verujem i pokušavam da naučim kako da verujem ljudima - a Holivud nije baš najbolje mesto za učenje te veštine-rekao je.

Zahvaljujući terapiji i stručnoj pomoći, Pit Dejvidson je imao mogućnost da obradi i pokuša da isceli rane, ali nije bilo lako. Za ovih 25 godina je prošao i kroz period samopovređivanja.

- Do pre godinu dana, sekao sam se i udarao glavom o zidove, jer ako nisam mogao da se nosim sa nečim, na primer, ako bi mi neko rekao nešto tužno ili nešto sa čime nisam mogao da se nosim, ​​udarao bih glavom o zid nadajući se da ću se onesvestiti jer nisam želeo da budem u toj situaciji jer nisam mogao to da podnesem- otkrio je.

Sada kada Dejvidson oseti potrebu da se samopovredi, zna da umesto toga uzme hladan tuš, posluša omiljenu pesmu, pozove prijatelja ili se bavi nekom drugom aktivnošću koja bi mogla da omogući njegovom umu i telu da se opuste.

"Ova godina je izuzetno teška"

Ova godišnjica će mu pasti posebno teško iz više razloga. Osim što je prošlo 25 godina otkako njegovog oca više nema, sada je Pit dostigao broj godina koji je imao njegov tata kada je stradao.

- Pomislio sam Oh, on je bio starac. Ima 33 godine- rekao je Dejvidson za „The Post“.

- Ali sada sam ja tih godina i imam dete, a to bi bilo kao da moje dete nema oca.- rekao je i dodao:

- Dakle, ova godina je izuzetno teška, ali i izuzetno lepa jer ću provesti dan sa Skotijem. Biće veoma lekovito i posebno.-

Ćerki je dao ime po ocu

U decembru prošle godine Pit je postao otac, a ćerki je dao ime Skoti.

Iako se ubrzo nakon rođenja deteta, Pit rastao do manekenke Elsi Hjuit s kojom je dobio ćerkicu, kaže da su oboje bili ujedinjeni po pitanju imena bebe.

- Bilo je zaista sjajno što je i Elsi želela da je nazove Skoti“, rekao je. „Moj tata se zvao Skot, ali njegov nadimak je bio Skoti. Kada se rodila, oboje smo je pogledali i pomislili Izgleda kao Skoti. Lepo je što se to ime održava u životu.-

A njegova ćerka već deluje privučeno dedom koga nikada neće upoznati.

- Kada se Skoti prvi put rodila, kupali bismo je u lavabou, a iznad lavaboa je bila slika mog tate. Uvek bi zurila u nju- otkrio je Dejvidson.

Sliku je kasnije premestio, ali Skoti uvek okreće glavu i zuri u dedu.

- Ne znam u šta verujem, ali volim da mislim da je njegovo prisustvo nekako tu.-

Dejvidson još nije smislio kako će objasniti očevu smrt svojoj ćerki, ali kako i sam kaže, ima još vremena do tog trenutka.

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