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Lepa advokatica Amal Kluni i supruga holivudskog superstara Džordža Klunija ovih dana boravi u glavnom gradu Grčke, gde su glamur i šou-biznis ustupili mesto ozbiljnijim temama i diplomatiji na najvišem nivou, a za suset sa predsednikom Tasulasom odabrala je crveni komplet koji je emitovao snažnu poruku.

Na međunarodnom samitu koji se pod okriljem UNESCO održava u prostorijama Nacionalne galerije u Atini, i konferenciji "Generativne tradicije: Živa baština i veštačka inteligencija", učestvuje i Amal Kluni – aktivistkinja, renomirani advokat za ljudska prava, supruga holivudskog srcelomca i modna ikona, što nas u ovoj priči najviše i zanima.

Amal Kluni
Amal Kluni i predsednik Grčke Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Za današnji susret sa predsednikom Grčke, Konstantinosom Tasulasom, lepotica libanskih korena izabrala je u elegantan autfit u stilu "power dressinga" i jednoj od najlepših jesenjih boja, nijansi cigle.

U predsedničkoj palati pojavila se u kompletu koji čine uska suknja do kolena i blejzer do struka, ispod kog se videla košulja nešto svetlijih tonova sa stilizovanom mašnom umesto kragne. Priču je kompletirala cap-toe cipelama sa visokim potpeticama i crnom torbom.

Kancelarija Amal Kluni sarađuje sa grčkom vladom još od 2014. godine, kada se zanosna pravnica založila za povratak Elginovih mermera, kolekcije skulptura iz Partenona, koje se već decenijama čuvaju u Britanskom muzeju.

Amal Kluni
Amal Kluni Foto: VAFEIADAKIS ARISTIDIS / Sipa Press / Profimedia

Ovom prilikom učestvovala je i na konferenciji o veštačkoj inteligenciji, a pojavila se i na dobrotvornoj večeri koju je upriličila organizacija za borbru protiv ilegalne trgovine umetninama.

Njen dolazak u Atinu nije, naravno, mogao da prođe nezapaženo, a odevna kombinacija za kojom su se svi okretali je posebna priča. Ipak je reč o izuzetno uticajnoj ikoni stila našeg doba. A još nam je u svežem sećanju ona njena senzacionalna haljina sa "Mostre"...

(Kurir.rs/Žena)

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Amal Kluni Izvor: Instagram/juliedelibran