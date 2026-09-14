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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Humašah je odlučila da se suoči sa majkom Safije Foto: Promo

Sadržaj 60. epizode

Kosem je u nameri da otkrije Jasemininu tajnu bila spremna i da je ubije, međutim neko je sprečio u tome. U međuvremenu, sultanija Humašah saznaje za plan Safije i Bulbul-age i jasno stavlja Jasemin do znanja da je njen zadatak samo da osvoji Ahmedovo srce i udalji ga od Kosem. Kada Ahmed sazna šta se dogodilo, njegov bes pada i na Dženet-kalfu, a Kosem mora da se suoči sa posledicama svojih postupaka.

Princ Mustafa se i dalje teško nosi sa strahom koji ga prati nakon svega što je preživeo. Ahmed pokušava da mu se približi i podseća ga na davno obećanje, dok ga istovremeno nagovara da izađe iz zatočeništva i pojavi se pred narodom. Međutim, Pinhan-aga nastavlja da raspiruje njegov strah i uverava ga da će ga, čim se ukaže prilika, ponovo poslati dželatima. Mustafa će tako morati da se izbori sa sopstvenim strahovima, ali i sa glasovima koji ga podstiču da se okrene protiv brata.

Pinhan-aga ne ostavlja Mustafu na miru Foto: Promo

U palati se zaoštravaju i odnosi među Ahmedovim sinovima. Mehmed teško podnosi Osmanovu bliskost s Meleksimom, a nesporazum oko nove robinje prerasta u otvoren sukob dvojice braće. Njihove povređene emocije iznose na površinu i dublju Mehmedovu nesigurnost, jer sve više veruje da ga majka ne voli kao Osmana. Istovremeno, Meleki pokušava da otkrije zašto je Iskender odbija, ali saznaje da njegovo srce već godinama pripada drugoj ženi.

Dok se porodične podele produbljuju, Humašah odlučuje da se suoči sa majkom. Kada je otišla kod nje, saznaje da se iza svega krije mnogo veći cilj - promena na prestolu. Safije otvoreno govori o Iskenderu kao budućem vlasniku prestola, dok se odnosi među članovima dinastije sve više zaoštravaju, a tenzije u palati dostižu novu granicu.

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