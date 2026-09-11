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Norveški kraljevski dvor saopštio je da je preminula princeza Astrid od Norveške u 95. godini, samo dva dana nakon sahrane svog brata, kralja Haralda V.

Princeza Astrid bila je prva dama Norveške u vreme svog dede i oca, od 1954. do 1968. godine, a kao aktivna članica norveške kraljevske porodice obavljala je dužnosti više od 75 godina.

Norveški kralj Hokon VIII odlučio je da zastave na balkonu palate danas, kao i na dan sahrane, budu spuštene na pola koplja.

princeza Astrid od Norveške
Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Poslednji put pojavila se u javnosti na sahrani svog brata, koji je preminuo prošlog meseca u 89. godini, nakon više od 35 godina na norveškom prestolu.

Kada je imala 22 godine, morala je da preuzme ulogu prve dame nakon smrti svoje bake, krunske princeze Marte. U svom radu princeza Astrid posebno se zalagala za brigu o najugroženijim članovima društva i njihovo uključivanje u zajednicu.

"Tetka Astrid bila je važan oslonac kralju Haraldu i svima nama u porodici. Mnogo smo naučili od nje, a nije se plašila da kaže ono što misli. Njena smrt je veliki gubitak za nas. Nedostajaće nam. Moja porodica i ja upućujemo najtoplije misli njenim najbližim prijateljima", saopštio je kralj Hokan VIII.

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Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix / Profimedia

Princeza Astrid rođena je 12. februara 1932. godine kao drugo dete tadašnjeg norveškog prestolonaslednika Olava i princeze Marte od Švedske. Ime je dobila po tetki sa majčine strane i kumi, belgijskoj kraljici Astrid. Jedna od njenih kuma bila je i tadašnja vojvotkinja od Jorka, koja je kasnije postala kraljica majka.

Odrastala je zajedno sa starijom sestrom, princezom Ragnhild, i bratom, princom Haraldom.

(Kurir.rs/ N1)

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Kraljica Elizabeta Princeza Diana Izvor: YouTube/Princess Diana