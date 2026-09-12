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Lejdi Gaga i Majkl Polanski dobili su prvo zajedničko dete, prema izveštajima više stranih medija. Za 40-godišnju pevačicu ovo je prvi susret sa majčinstvom. Par za sada nije objavio zvanično saopštenje, a javnosti još nisu poznati ime ni pol bebe.

"E! News" zatražio je komentar predstavnika slavne muzičarke, ali odgovor nije stigao. Vest se zato zasniva na navodima više izvora. Roditelji nisu otkrili ni kada je dete rođeno, a za sada se ne zna da li planiraju da uskoro podele dodatne detalje.

U galeriji pogledajte fotografije Lejdi Gage:

1/7 Vidi galeriju Lejdi Gaga Foto: VEVO / Planet / Profimedia, Printscreen/Instagram/thehonymanagency, Nina Prommer/ZUMA Press Wire/Shu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pevačica i njen verenik tokom veze uglavnom su izbegavali da iznose privatne detalje. Iako se zajedno pojavljuju na važnim događajima, svoj porodični život nastoje da zaštite od radoznalosti javnosti. Takav pristup nastavili su i nakon rođenja bebe.

Lejdi Gaga i Majkl Polanski verili su se u julu 2024. godine. Njihova veza privlači veliku pažnju jer je ona jedna od najpoznatijih zvezda pop muzike, dok je Polanski poznat kao preduzetnik i filantrop.

Muzičarka je ranije otvoreno govorila o želji da postane majka nakon ulaska u četrdesete godine. U razgovoru za Elle u januaru 2025. godine porodicu je uporedila sa korenjem drveta koje raste, menja se i određuje ko smo.

- Porodica je poput korenja drveta. Ona dugo raste, ponekad je zamršena, ponekad puna vode, a ponekad žedna. Porodica vas čini onim što jeste i određuje vašu potrebu za promenom - rekla je tada pevačica opisujući važnost bliskih odnosa.

Ime bebe i dalje ostaje tajna

Lejdi Gaga i Majkl Polanski za sada nisu najavili kada će javnosti predstaviti dete. Obožavaoci zato iščekuju njihovu prvu zvaničnu objavu. Dok ne stigne potvrda njihovih predstavnika, detalji o prinovi ostaju nepoznati.

Gaga je navodno viđena u šetnji u Severnoj Kaliforniji, dok je uz grudi nosila novorođenu bebu umotanu u pelene i ćebence. Majkl je hodao pored nje, dok je par svoj izlazak držao daleko od pažnje javnosti.

Lejdi Gaga i Majkl Polanski Foto: Sonia Moskowitz Gordon / Zuma Press / Profimedia

Da li je Lejdi Gaga rodila dete?

Gaga nikada nije objavila da je trudna, a svi detalji o polu bebe i njenom rođenju ostali su privatni. Zbog toga nije poznato da li je pevačica sama rodila dete ili su ga ona i partner dobili uz pomoć surogat-majke.

Šta je Lejdi Gaga govorila o deci?

Lejdi Gaga je tokom godina je otvoreno govorila o želji da ima decu i proširi svoju porodicu. Njeno poslednje poznato gostovanje na tu temu bilo je u oktobru 2025. godine u emisiji "The Late Show with Stephen Colbert".

Lejdi Gaga i Majkl Polanski Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

- Volela bih da uradim mnogo toga - rekla je tada umetnica koja je izvela pesmu "Abracadabra".

- Sve te stvari su moguće. Ali ono što zaista želim jeste da budem mama. Nadam se da će to biti moja sledeća glavna uloga - dodala je.

Pre toga, tokom intervjua za "InStyle" 2020. godine, Gaga je sa oduševljenjem govorila o tome da je "veoma uzbuđena zbog toga što će jednog dana imati decu".

- Radujem se tome da budem mama. Zar nije neverovatno ono što možemo da uradimo? Možemo da nosimo ljudsko biće u sebi i da ga razvijamo. Onda ono izađe i naš posao je da se pobrinemo da preživi. Tako je smešno - svi svakog dana rade iz moje kuće. Kada uđu, uvek kažem: !Dobrodošli u matericu! - rekla je, prenosi Telegraf.

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