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Danica i Lazar Ristovski pojavili su se na istom mestu prvi put nakon razvoda braka u januaru ove godine. Bivši supružnici sreli su se na premijeri filma "Saučesnici" u Beogradu, a pažnju je privukla reakcija glumice kada su je novinari pitali o privatnom životu.

O braku Danice i Lazara i dalje se priča, naročito proteklih dana nakon što je otkriveno da je ponovo angažovana u njegovom projektu, a svi se sećaju njihovog prvog susreta nakon razvoda posle više decenijskog braka.

U galeriji pogledajte fotografije Danice Ristovski:

1/14 Vidi galeriju Danica Ristovski Foto: Antonio Ahel/ATAImages, M.A./ATAImages

Danica Ristovski stigla je tada prva na premijeru filma "Saučesnici", održanoj 14. januara 2026. godine u Beogradu. U elegantnom izdanju prošetala je crvenim tepihom i govorila o filmu u kojem je ostvarila jednu od uloga.

Ubrzo nakon nje na premijeri se pojavio i njen bivši suprug Lazar Ristovski.

Bio je to njihov prvi susret u javnosti nakon razvoda, koji je okončan 2022. godine, a njihovo pojavljivanje na istom događaju odmah je privuklo pažnju javnosti.

Foto: Vuk Marković

Danica nije želela da govori o razvodu

Danica je pred kamerama najpre govorila o filmu "Saučesnici", u kojem tumači lik Slavice.

Objasnila je da joj se dopalo što je film priča o ljudskom karakteru, griži savesti i odlukama koje ljudi donose kada se nađu u teškim situacijama.

Međutim, kada je razgovor skrenuo na njen privatni život i razvod od Lazara Ristovskog, njeno raspoloženje se promenilo.

Foto: Marko Kranjc

Na pitanje da li se nakon razvoda u potpunosti posvetila sebi, Danica je odgovorila:

"Ja moram vas da pitam, šta se to vas tiče? Šta mislite? Zdravo."

Nakon toga je prekinula intervju i udaljila se od novinara.

Lazar stigao nešto kasnije

Nedugo nakon Danice, crvenim tepihom je prošao i Lazar Ristovski.

00:41 Premijera filma Saucesnici Izvor: Kurir

Prema izveštajima sa premijere, Lazar je bio nasmejan i pozirao pred fotografima, dok se Danica u međuvremenu nalazila u sali.

Na premijeru je stigao i njihov sin Jovan sa suprugom Ljiljanom. Jovan je seo pored majke, dok su fotografi zabeležili njihovo zajedničko pojavljivanje.

Bivši supružnici tog dana nisu davali izjave o svom odnosu, a Lazar nije bio raspoložen za razgovor sa medijima o privatnom životu.

Oboje deo filma "Saučesnici"

Zanimljivo je da su se Danica i Lazar na istom događaju našli upravo zbog filma.

Danica Ristovski igra u filmu "Saučesnici“, dok je Lazar Ristovski njegov producent. Film je režirao Marko Novaković, a scenario je napisao Ognjen Obradović.

Danica i Lazar Ristovski bili su u braku više decenija, a imaju dva sina, Petra i Jovana.

(Kurir.rs/ Blic)

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