Slušaj vest

Glumica Srna Lango još jednom je oduševila svoje pratioce iskrenošću i prepoznatljivim humorom oglasivši se na društvenim mrežama. Ona je otvoreno priznala da se podvrgla tretmanu kiselinama u predelu oko očiju kako bi osvežila lice i ublažila izražene podočnjake.

Uz duhovitu poruku i slikama bez trunke šminke u skroz prirodnom izdanju, istakla je da podjednako brine o svom zdravlju i izgledu, te da je potpuno spremna dočekuje sva slavlja koja slede.

U galeriji pogledajte fotografije Srne Lango bez šminke:

1/6 Vidi galeriju Srna Lango bez šminke Foto: Printscreen/ Instagram/ srna.lango

"Podočnjake stičem uporno i predano. To je meni moja borba dala. Ako je. S njima bar ne moram da se borim sama. Leto ionako ne ide prema planu, pa sam rešila da ovo malo pameti uložim na zdravlje i izgled čekajući smisaonija svitanja. Danas sam ti neke kiseline po podočnjacima rokala... da me pitaš kako se zovu, ne znam... al' ne moram da znam... Zanesoh se preslaganjem sebe iznutra pa zamalo da preskočim ovo spolja. Jok! Valja nam spremna biti za slavlja koja stižu. Možda ti ne delujem Bog zna kako danas, al' ko puška sam ti, ne brini se", napisala je Srna Lango u opisu.

U galeriji pogledajte još fotografija Srne Lango:

1/9 Vidi galeriju Srna Lango Foto: printscreen/youtube/Ivan Paunesku, Printsceen, ATA images

"Ja sam imala dva divna braka i imam dva divna bivša muža"

Glumica Srna Lango svojevremeno je u emisiji kod Sanje Marinković rekla da ima dva divna bivša muža, a ova njena izjava bila je mnogima simpatična.

"Ja ne znam šta nije jasno. Ja sam imala dva divna braka i imam dva divna bivša muža, trenutno nemam trećeg, ali Bože moj", rekla je Srna Lango, prenosi Blic.

Srna Lango i Irfan Mensur Foto: Damir Dervišagić

Lango je inače bila u braku i sa glumcem Irfanom Mensurom. Kada je naša čuvena glumica upoznala svog bivšeg supruga, istaknutog glumca Irfana Mensura, oboje su imali decu iz prethodnih brakova: ona sina Aleksu, on sina Filipa, a onda su dobili sina Pavla.

Video: Kako sakriti podočnjake šminkom