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Istraga iznenadne smrti glumice Hejden Penetijer dobila je novi preokret. Njen dugogodišnji partner Brajan Hikerson, koji je bio u stanu kada je pronađena bez svesti, navodno razgovara sa saveznim istražiteljima, dok pokušavaju da utvrde od koga je glumica mogla da nabavi drogu pre smrti.

Kako piše tabloid TMZ, Hikerson se sastao s predstavnicima američke Agencije za suzbijanje droga (DEA), koja se uključila u istragu smrti zvezde serije "Heroji".

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

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Lokalni i savezni istražitelji navodno veruju da je neko Hejden prodao drogu koja je mogla da ima ulogu u njenoj smrti, a jedan izvor tvrdi da se sada intenzivno fokusiraju na potencijalnog dilera.

Još uvek nije utvrđen tačan uzrok smrti. Istražitelji čekaju rezultate toksikoloških analiza, a zasad niko nije uhapšen niti optužen u vezi s njenom smrću. Policija Grinvila i kancelarija mrtvozornika vode paralelne istrage.

Brajan Hikerson i Hejden Penetijer Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Sumnja na moguće predoziranje pojavila se već tokom intervencije hitnih službi. U komunikaciji s dispečerima spominjalo se predoziranje, a u stanu u kom je Hejden pronađena navodno je pronađen i Narcan, sprej koji se koristi za poništavanje učinaka predoziranja opioidima. Obdukcija pritom nije pokazala znakove povreda koje bi mogle da doprinesu njenoj smrti.

Hikerson se u trenutku tragedije nalazio u stanu zajedno sa svojim bratom Zaharijem. Prema policijskom izveštaju, nakon što je Hejden proglašena mrtvom, policiji je predao "kesicu s lekovima" koje je glumica uzimala. U istom izveštaju se Penetijer navodno navodi kao njegova devojka, čime su dodatno razjašnjena pitanja o statusu njihove veze u poslednjim mesecima njenog života.

Brajan Hikerson i Hejden Penetijer Foto: Eric Charbonneau / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njihova veza je godinama bila turbulentna. Hikerson se u prošlosti više puta suočio s optužbama povezanim s porodičnim nasiljem, a 2021. godine nije osporio krivicu po dvema tačkama za povređivanje partnerke. Osuđen je na 45 dana zatvora i četiri godine uslovne kazne, uz obavezne programe povezane s porodičnim nasiljem, a imao je i zabranu prilaska.

Njegova četvorogodišnja uslovna kazna završila se 1. avgusta, nakon čega je zatražio brisanje slučaja iz svoje evidencije. Sudija je njegov zahtev odbio 13. avgusta, svega tri dana pre nego što je Hejden pronađena mrtva.

Dodatna pitanja o poslednjim satima glumičinog života ranije je otvorila i njena majka Lesli Vogel. Za Daily Mail je izjavila kako smatra da je Hikersonova verzija događaja "puna rupa", te je rekla da je od policije u Južnoj Karolini tražila detaljnu istragu okolnosti smrti svoje ćerke. Odnos Hejden i Brajana opisala je kao toksičnu i snažnu "suzavisnu vezu".

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