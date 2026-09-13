Slušaj vest

Met Grejning, autor "Simpsonova", objasnio je kako je njegova kultna serija tokom godina uspela toliko puta da "predvidi budućnost". Gostujući u podkastu "Conan O'Brien Needs A Friend", govorio je o tome zašto su se neke šale i priče iz serije godinama kasnije neverovatno poklopile sa stvarnim događajima.

Od Diznija do pametnih satova

Među najpoznatijim primerima je Diznijeva kupovina 21st Century Foxa. U desetoj sezoni "Simpsonova" pojavljuje se natpis "Odeljenje kompanije Volt Dizni", što su obožavatelji kasnije povezali s Diznijevim preuzimanjem Foxa.

Met Grejning, kreator Simpsonovih Foto: Presley Ann Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

U devetnaestoj sezoni, u epizodi smeštenoj u budućnost, prikazani su pametni satovi i video-pozivi, dok je u dvadeset prvoj sezoni prikazana i pobeda američke karling reprezentacije na Olimpijskim igrama.

Serija se godinama unapred dotakla i tema koje su danas posebno aktuelne, poput automatizacije i straha da bi tehnologija mogla da zameni ljude na njihovim radnim mestima. U epizodi "Them, Robot" iz 2012. gospodin Berns otpušta većinu zaposlenih nuklearne elektrane i zamenjuje ih robotima kako bi smanjio troškove.

Jedna od najpoznatijih teorija vezana je za Trampa

Ipak, verovatno najpoznatije navodno predviđanje "Simpsonova" odnosi se na Donalda Trampa. Godinama internetom kruži teorija da je serija predvidela njegov dolazak na mesto američkog predsednika mnogo pre nego što je 2016. pobedio na izborima.

Teorija se bazira na epizodi "Bart to the Future" iz 2000. godine, u kojoj radnja odlazi u budućnost, a Lisa Simpson postaje predsednica SAD. Tokom sastanka u Beloj kući govori o finansijskim problemima koje je njena administracija nasledila od predsednika Trampa.

Epizoda je prikazana više od 15 godina pre nego što je Tramp zaista postao američki predsednik, pa je nakon njegove pobede na izborima ponovo privukla veliku pažnju. Obožavatelji su počeli da je navode kao jedan od najupečatljivijih dokaza da "Simpsonovi predviđaju budućnost".

Teoriju su dodatno podstakli snimci koji navodno pokazuju da je serija unapred prikazala i Trampov silazak pokretnim stepenicama tokom predstavljanja predsedničke kandidature. Međutim, taj deo nije bio predviđanje. Animirana scena nastala je 2015. godine, nakon što je Tramp već najavio kandidaturu.

Grejning kaže da upravo primer Trampa dobro pokazuje kako nastaju navodna predviđanja serije. "Jednostavno nabacujete gomilu ideja. Možda se našalite da će jednog dana predsednik biti onaj kreten iz sveta nekretnina, Donald Tramp. U tom trenutku to je samo kratka šala, a posle odjednom zvuči kao jezivo predviđanje", objasnio je.

Tajna je u ogromnom broju ideja

Prema Grejningu, iza svega ipak ne stoje nikakve proročanske sposobnosti. Objašnjenje je mnogo jednostavnije - tokom decenija emitovanja "Simpsonova" nastao je ogroman broj epizoda, priča, šala i ideja, pa nije toliko neobično da se neke od njih posle poklope sa stvarnim događajima.

O'Brajen, koji je i sam svojevremeno bio scenarista "Simpsonova", ispričao je da ga ljudi često sasvim ozbiljno pitaju kako su uspeli da predvide budućnost. "Ljudi me pitaju: 'Konane, kako ste vi iz Simpsonova uspeli da predvidite budućnost?' A ja im odgovorim: 'Zar ste ozbiljni?'", ispričao je.

Grejning je potvrdio da su ljudi koji postavljaju takva pitanja često potpuno ozbiljni. Mnogi zamišljaju da u scenarističkoj sobi "Simpsonova" sede svojevrsni "čarobnjaci", dok se zapravo radi o tome da su autori tokom više decenija osmislili ogroman broj mogućih scenarija.

Promašena "predviđanja" niko ne pamti

Grejning je naglasio i da se uglavnom govori samo o slučajevima u kojima su "Simpsonovi" bili blizu istine, dok se brojne šale o budućnosti koje se nikada nisu ostvarile jednostavno zaboravljaju.

Simpsonovi Foto: Fox TV / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Upravo je priča o Trampu dobar primer. Scenarista Den Grejni napisao je šalu o njegovom predsedništvu, ali ista priča sadrži i budućnost koja se nije ostvarila. "Dan Grejni, scenarista koji je napisao tu rečenicu o Trampu kao predsedniku, napisao ju je negde oko 2002. godine", rekao je Grejning.

"Ali na kraju te epizode predsednica je postala Lisa, tako da ne pogodimo baš sve", zaključio je.

Upravo je to, prema Grejningu, ključ dugogodišnjeg mita o "Simpsonovima" i njihovim predviđanjima. Nakon toliko sezona i hiljada šala gotovo je neizbežno da će neke od njih s vremenom početi neverovatno da podsećaju na ono što se zaista događa u svetu.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Kakva misterija se krije iza serije "Simpsonovi"