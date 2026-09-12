Sa grudi joj samo visili biseri: Životna priča prelepe brinete koja je sve šokirala u Veneciji nije ništa manje zanimljiva od njene haljine
- Italijanska fotografkinja i influenserka Nima Benati privukla je pažnju na crvenom tepihu Venecijanskog festivala u prozirnoj čipkastoj haljini sa bisernim detaljima. Uz stajling je nosila efektne minđuše, raskošno prstenje i raspuštenu tamnu kosu.
- Benati je rođena 1992. u Bolonji, fotografijom je počela da se bavi kao tinejdžerka i već sa 18 godina otvorila sopstveni studio. Tokom karijere radila je za Dolce & Gabbana, Dior, Yves Saint Laurent i druge velike modne kuće.
Italijanska fotografkinja i influenserkaNima Benati privukla je veliku pažnju na crvenom tepihu 83. Venecijanskog filmskog festivala. Na premijeri filma "One Minute to Midnight" pojavila se u izdanju koje je bilo teško ne primetiti.
Benati je za ovu priliku odabrala dugu čipkastu haljinu u nežnoj bež nijansi koja je gotovo u potpunosti bila prozirna. Pripijena kreacija naglasila je njenu figuru, dok je posebno upečatljiv bio odvažan detalj na području grudi. Intimne delove prekrivala je čipka, a s nje su visila tri biserna ukrasa.
U galeriji pogledajte fotografije Nime Benati s crvenog tepiha na Venecijanskom filmskom festivalu:
Uz haljinu je kombinovala efektne minđuše i raskošno prstenje, dok je dugu tamnu kosu ostavila raspuštenom.
Iako se Benati poslednjih godina sve češće pojavljuje i ispred objektiva, iza nje stoji ozbiljna karijera modne fotografkinje. Rođena je 1992. godine u Bolonji, a fotografijom je počela da se bavi još kao tinejdžerka. Svoj prvi improvizovani studio je napravila kod kuće, gde je fotografisala školske drugove, a radila je i kao konobarica kako bi mogla da priušti fotografsku opremu. Već s 18 godina uspela je da kupi sopstveni studio.
U modnoj industriji profesionalno deluje od 2010. godine, a tokom karijere radila je kampanje za neka od najvećih imena modne industrije, među kojima su Dolce & Gabbana, Dior, Yves Saint Laurent, Tom Ford i Elisabetta Franchi. Njen portfolio uključuje i radove za Vogue Arabia i Vanity Fair, a pred njenim objektivom našle su se brojne poznate žene.
Veliko priznanje dobila je 2017. godine kada je na Monte Carlo Fashion Weeku nagrađena kao talenat u usponu, dok ju je Forbes 2019. uvrstio među italijanske 30 Under 30 u kategoriji Art & Style.
Paralelno s fotografskom karijerom izgradila je i veliku publiku na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od 830 hiljada ljudi, a tamo deli svoj rad, putovanja, modne kombinacije i trenutke iz privatnog života.
Video: Karleuši haljina jedva drži bujne grudi