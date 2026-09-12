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Italijanska fotografkinja i influenserkaNima Benati privukla je veliku pažnju na crvenom tepihu 83. Venecijanskog filmskog festivala. Na premijeri filma "One Minute to Midnight" pojavila se u izdanju koje je bilo teško ne primetiti.

Benati je za ovu priliku odabrala dugu čipkastu haljinu u nežnoj bež nijansi koja je gotovo u potpunosti bila prozirna. Pripijena kreacija naglasila je njenu figuru, dok je posebno upečatljiv bio odvažan detalj na području grudi. Intimne delove prekrivala je čipka, a s nje su visila tri biserna ukrasa.

U galeriji pogledajte fotografije Nime Benati s crvenog tepiha na Venecijanskom filmskom festivalu:

1/4 Vidi galeriju Nima Benati Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia, Matteo Chinellato / Alamy / Profimedia

Uz haljinu je kombinovala efektne minđuše i raskošno prstenje, dok je dugu tamnu kosu ostavila raspuštenom.

Iako se Benati poslednjih godina sve češće pojavljuje i ispred objektiva, iza nje stoji ozbiljna karijera modne fotografkinje. Rođena je 1992. godine u Bolonji, a fotografijom je počela da se bavi još kao tinejdžerka. Svoj prvi improvizovani studio je napravila kod kuće, gde je fotografisala školske drugove, a radila je i kao konobarica kako bi mogla da priušti fotografsku opremu. Već s 18 godina uspela je da kupi sopstveni studio.

U modnoj industriji profesionalno deluje od 2010. godine, a tokom karijere radila je kampanje za neka od najvećih imena modne industrije, među kojima su Dolce & Gabbana, Dior, Yves Saint Laurent, Tom Ford i Elisabetta Franchi. Njen portfolio uključuje i radove za Vogue Arabia i Vanity Fair, a pred njenim objektivom našle su se brojne poznate žene.

Veliko priznanje dobila je 2017. godine kada je na Monte Carlo Fashion Weeku nagrađena kao talenat u usponu, dok ju je Forbes 2019. uvrstio među italijanske 30 Under 30 u kategoriji Art & Style.

Paralelno s fotografskom karijerom izgradila je i veliku publiku na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od 830 hiljada ljudi, a tamo deli svoj rad, putovanja, modne kombinacije i trenutke iz privatnog života.

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