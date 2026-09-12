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Jedan od najkontroverznijih festivala svih vremena,Burning Man, i ove godine je održan u pustinji Blek Rok u Nevadi, okupivši desetine hiljada posetilaca na svom 40. jubilarnom izdanju koje je trajalo od 30. avgusta do 7. septembra. Učesnici su, kao i svake godine, izgradili ogroman privremeni grad kako bi plesali, stvarali umetnost i poslednje večeri spalili drvenu figuru "Čoveka" visoku 12 metara.

Međutim, ovogodišnje izdanje zasenila je tragična vest da se troje ljudi nikada nije vratilo kući. U četvrtak, 3. septembra, Sempson Tshombe, muškarac u srednjim pedesetim, pronađen je bez svesti na ulicama Blek Rok Sitija. Iako su pokušali da ga reanimiraju, preminuo je u Rampartu, privremenoj festivalskoj bolnici. Već sledećeg dana, 4. septembra, 51-godišnji Armando Ramirez preminuo je u vozilu hitne pomoći na putu za bolnicu u Renu. Samo dva dana posle, 60-godišnji Krej Man pronađen je mrtav u svom šatoru.

Iako se ni u jednom od ovih slučajeva ne sumnja na krivično delo, u toku su obdukcije i toksikološke analize. "Iako na festivalu u proseku godišnje zabeležimo jedan smrtni slučaj, ove godine smo ih dosad imali dva u okviru festivala, a primio sam informacije o trećoj osobi koja je umrla tokom prevoza u bolnicu u Renu", rekao je Džeri Alen, šerif okruga Peršing, za NBC.

Sve je krenulo od jednog čoveka

Iako šokantne, smrti na Burning Manu nisu novost. Festival je zbog njih, ali i drugih skandala, zaradio titulu jednog od najkontroverznijih na svetu. Sve je počelo 1986. godine, kada su umetnik Lari Harvi i njegov prijatelj na plaži u San Francisku, povodom letnjeg solsticija, izgradili i zapalili figuru višu od dva metra.

Događaj je 1988. dobio ime Burning Man, a dve godine kasnije, zbog zabrinutosti lokalnih vlasti oko opasnosti od požara, preselio se u pustinju Nevada. Od tada, desetine hiljada ljudi svake godine dolaze u privremeni Blek Rok Siti kako bi učestvovali u ritualnom spaljivanju "Čoveka".

Uspeh festivala temelji se na 10 načela, uključujući radikalnu inkluziju, darivanje, građansku odgovornost i neostavljanje traga. Na festivalu se prodaju samo kafa i led; sve ostalo se razmenjuje ili poklanja.

"Ljudi koji idu na ‘Burning Man‘ imaju tendenciju da se povezuju jedni s drugima na autentičnijem nivou nego što to čine u stvarnom svetu", kaže osnivačica Marijan Gudel. Ipak, ulaznice nisu besplatne i cene se kreću od 550 do 1500 dolara, uz obaveznu propusnicu za vozila od oko 165 dolara.

Slavni dolaze svake godine

Poslednjih godina Burning Man postao je igralište za milijardere, holivudske zvezde i elitu Silicijumske doline. Veliki ljubitelj festivala je Ilon Mask, koji ga je nazvao sastavnim delom kulture Silicijumske doline. Mark Zakerberg je 2012. godine s prijateljem i suosnivačem Fejsbuka, Dastinom Moskovicem, došao samo kako bi posetiocima pravio sendviče sa sirom. Na listi poznatih su i šef OpenAI-ja Sem Altman i Džef Bezos.

Jedno od najvećih imena koje je posetilo Burning Man je Šon Kombs, poznatiji kao Paf Dedi, koji je svoje iskustvo opisao kao "potragu za znanjem i pozitivnom energijom". Kombs ove godine nije prisustvovao jer se od septembra 2024. nalazi u zatvoru.

Ilon Mask i Tesla prave mini kuće za 8.000 dolara Foto: Evan Vucci/AP

Česti posetilac je i slavni di-džej Diplo, koji je prošle godine postao viralan kada je s glumcem Krisom Rokom pešačio kilometrima kroz blato dok ih nije spasio obožavatelj. Diplo je i ove godine morao da pešači kako bi napustio festival. "Evo me, opet peške odlazim s Burning Mana. Nakon devet kilometara gotovo smo na putu. Sje*ano je, ali obožavam to", poručio je na Instagramu.

Nastupa ko želi

Burning Man nema zvanični program ni glavne izvođače; muziku organizuju decentralizovani tematski kampovi. Ipak, mnogi poznati di-džejevi nastupaju iz dobre volje. Ove godine jedan od istaknutijih izvođača bio je Džon Samit, a nastupali su i članovi nemačke diskografske kuće Keinemusik, di-džej Black Coffee, slavni di-džej Erik Pridz i mnogi drugi.

Festival okaljan kontroverzama

Iako organizatori promovišu zajedništvo, lepe stvari često padaju u drugi plan zbog brojnih skandala. Prvi smrtni slučaj dogodio se još 1996. godine, a od tad je na festivalu umrlo najmanje 12 ljudi. Većinom se radilo o nesrećama, predoziranjima ili samoubistvima.

Prošle godine dogodilo se i prvo ubistvo, kada je Vadim Kruglov izboden nasmrt, a istraga je još uvek u toku. Uz to, zabeležene su desetine seksualnih napada i brojna hapšenja zbog posedovanja droge.

Vremenske nepogode zarobile ljude u pustinji

Probleme su stvarale i vremenske nepogode. Godine 2023. desetine hiljada posetilaca ostali su danima zarobljeni u pustinji nakon što su obilne kiše pretvorile pesak u gusto, lepljivo blato.

Ulaz i izlaz s festivala bili su blokirani, a organizatori su pozivali ljude da čuvaju zalihe hrane i vode. Godinu kasnije, 2025, festival su pogodile jake peščane oluje koje su uništavale kampove i uzrokovale povrede.

Skandalozna seks-kupola

Jedan od najkontroverznijih delova festivala je ozloglašena "Orgy Dome" (kupola za orgije), klimatizovani prostor od oko 550 kvadratnih metara namenjen grupnom seksu. Pravila za ulazak su stroga: učesnici moraju biti punoletni, trezni, ne smeju da dolaze sami i moraju da prođu seminar o pristanku.

Manekenka Bri Teresi ispričala je kako su je izbacili jer nije htela da učestvuje, već je samo posmatrala. "Unutra je bilo odvratno, ljudi su radili odvratne stvari. Toliko je smrdelo", rekla je. Mnogi su izrazili i zabrinutost zbog higijene, a na internetu kruže priče posetilaca koji tvrde da su se zarazili polno prenosivim bolestima.

Loša iskustva zaposlenih

Iza kulisa festivala krije se mračna strana. Bivši zaposleni i volonteri za Salon su progovorili o toksičnoj radnoj kulturi, opasnim uslovima, niskim platama i zlostavljanju. "Često ne pomažu povređenim radnicima i samo pokušavaju da ih nateraju da rade što više dajući im najmanje, a zatim ih odbacuju. Gori su od Walmarta", ispričao je bivši zaposleni Kejleb Šejber.

Drugi su svedočili o nejednakim platama za žene i muškarce i otkazima zbog pritužbi. Najšokantniji su podaci o samoubistvima zaposlenih, kojih je navodno bilo sedam u sedam godina. Keli Hoversten, volonterka, 2014. godine je trajno oslepela na jedno oko nakon što joj je neko iz publike uperio laser u lice dok je obavljala dužnost.

Uprkos svemu, poručila je: "Ako ne počnu da brinu o svojim volonterima... na kraju će volonteri nestati".

(Kurir.rs/ Index.hr)

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