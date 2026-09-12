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Princeza Astrid od Norveške preminula je u 95. godini, samo dva dana nakon što je na poslednji počinak ispratila svog voljenog brata, pokojnog kralja Haralda V. Njen odlazak posebno je dirnuo Norvešku jer je do kraja života ostala blisko povezana s bratom, a njegova sahrana bila je ujedno injeno poslednje javno pojavljivanje.

Norveška kraljevska palata objavila je vest o njenoj smrti, dok je novi kralj Hakon VIII o svojoj tetki govorio s velikom toplinom. "Tokom svog dugog života princeza Astrid je na topao i predan način predstavljala kraljevsku kuću", poručio je.

princeza Astrid od Norveške Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Harald je preminuo prošlog meseca u 89. godini, nakon više od 35 godina na prestolju. Samo dva dana nakon njegove sahrane preminula je i njegova sestra, čije se zdravstveno stanje poslednjih meseci pogoršavalo. U martu je bila hospitalizovana zbog upale pluća.

Princeza će biti sahranjena o državnom trošku, a zastave će širom Norveške biti spuštene na pola koplja, potvrdio je premijer Jonas Gar Stjore, kako piše BBC.

princeza Astrid na sahrani svog brata, kralja Haralda Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Astrid je bila poslednje preživelo dete kralja Olava V, koji je vladao od 1957. do 1991. godine.

Postala je prva dama Norveške sa samo 22 godine, 1954, nakon smrti svoje majke, prestolonaslednice Marte. Olav se više nije ženio, a Astrid je zadržala tu titulu sve do bratovljeve ženidbe 1968. godine.

"U svom radu princeza Astrid uvek je posebnu pažnju posvećivala brizi za najranjivije članove društva i njihovo uključivanje u zajednicu", rekao je njen bratanac, kralj Hakon, u saopštenju.

Podsetimo, tokom poslednjih meseci Haraldovog života norveška kraljevska porodica suočila se s ličnim problemima i skandalima.

Sahrana norveškog kralja Haralda Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Ranije ove godine dokumenti su otkrili da je Haraldova supruga, kraljica Mete-Marit, često bila u kontaktu s američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom. Kasnije je rekla da bi volela da nikada nije upoznala preminulog ozloglašenog finansijera.

Sahrana kralja Norveške, Haralda Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Mete-Marit prošla je nedavno kroz jednu od najtežih zdravstvenih kriza u svom životu. Godinama se borila s teškom plućnom bolešću, a kada joj se stanje dramatično pogoršalo, u junu ove godine morala je da se podvrgne transplantaciji pluća. Nakon operacije provela je nekoliko nedelja u bolnici, a u julu je puštena kući. Čeka je dugotrajna rehabilitacija i doživotno uzimanje lekova kako bi se smanjio rizik odbacivanja presađenog organa. Transplantacija je bila posledica plućne fibroze, hronične bolesti koja joj je dijagnostikovana 2018. godine.

Marijus Borg Hoibi na sahrani kralja Haralda Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix / Profimedia

U međuvremenu je njen sin iz prethodne veze, Marijus Borg Hoibi, koji nije član kraljevske porodice, ali je odrastao uz nju, u junu osuđen na četiri godine zatvora zbog dva silovanja.

Hoibi se trenutno nalazi u kućnom pritvoru dok čeka odluku o žalbi, a bilo mu je dozvoljeno da prisustvuje sahrani.

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