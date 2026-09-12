Slušaj vest

Pamela Anderson je pre dva dana bila u Njujorku na petoj godišnjoj donatorskoj večeri "Caring for Women“, koju organizuje prestižna Kering fondacija. Na čelu te fondacije je Fransoa-Anri Pino, milijarder i suprug Salme Hajek.

Događaj je održan u čuvenom restoranu "The Pool" na Menhetnu, i to u samom jeku Njujorške nedelje mode.

Čuvena glumica pojavila se blagom šminkom, a pre nekoliko godina pokrenula je trend "nenašminkanog lica", kojim je na javnoj sceni podstakla revoluciju na polju lepote. I dalje je verna tom izgledu, iskorake retko čini, a i kada pravi istupanja, u pitanju su blaže varijante.

Pamela Anderson u providnoj haljini Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Pamela Anderson mnoge oduševljava prirodnim izgledom i odlukom da se pojavljuje u javnosti bez trunke šminke. Na drugoj strani su kritičari koji žustro brane stav da glumica u tom prirodnom izdanju ne izgleda atraktivno.

Ipak, čini se da su brojni kritičari nakon događaja u Njujorku promenili mišljenje o imidžu Pamele Anderson. Holivudska zvezda pojavila se u vamp izdanju noseći dugačku crnu rolka-haljinu, sa ogromnim šlicem i golim leđima. Glamurozna retro frizura podsetila je na njene nastupe sa početka karijere.

Pamela Anderson u providnoj haljini na dobrotvornoj večeri u Njujorku Foto: Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gornji deo ove Gucci kreacije izrađen je od specifičnog, tankog i delimično prozirnog žersej materijala. Pod jakim blicem studijskih i reporterskih fotoaparata, materijal postaje providan, što ističe prirodnu siluetu bez strogih formi grudnjaka.

Uz ovakve haljine sa ogromnim šlicem uglavnom se nose specijalni samolepljivi C-string modeli umesto klasičnog veša.

Stajling Pamele Anderson dobro opisuju reči: crno pa se vidi gotovo sve. Ali glumica nije pokazala previše. Predstavila se u zavodljivom, elegantnom izdanju koje je sjajan primer provoktivnije odeće sa stilom. Pokazala je koliko izazovan stajling može dobro da izgleda.

U galeriji pogledajte fotografije Pamele Anderson:

1/9 Vidi galeriju Pamela Anderson Foto: imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia, Laurent VU / Sipa Press / Profimedia, Felipe Ramales / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Čuvena Pamela podržala je trend crne odeće koji je plasirao ovoghodišnji Filmski festival u Veneciji, gde je njoj uručena posebna nagrada.

Posle spektakla u Veneciji otputovala je u Njujork gde je podržala tradicionalnu Kering manifestaciju.

Pamela Anderson Foto: Mickael Chavet/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Pojašnjenja radi, Kering je jedan od najvećih svetskih luksuznih konglomerata koji pod svojim okriljem drži prestižne modne kuće kao što su Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta i Balenciaga. Korporativna fondacija podržava borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i zalaže se za podršku ženama i deci koji su preživeli nasilje u porodici.

Na gala večeri sakupljeno je pet miliona dolara. Pamela Anderson (59) uz sportiskinju Simon Bajls i glumicu Dakotu Džonson, bila članica zvaničnog domaćinskog komiteta koji je pomogao u organizaciji i privlačenju donatora.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Video: Upoznao Pamelu Anderson, sedeo na piću sa Zoranom Radmilovićem