Pamela Anderson bez šminke, brushaltera i gaćica, a šlic do kuka: Posle Venecije pokorila i Njujork, počistila konkurenciju na crvenom tepihu
- Pamela Anderson se pojavila na donatorskoj večeri Kering fondacije u Njujorku, usred Nedelje mode, i privukla pažnju prirodnim izgledom i blagom šminkom.
- Nosila je crnu Gucci haljinu sa dubokim šlicem i golim leđima, a providni materijal je dodatno naglasio njen stajling.
- Na gala večeri prikupljeno je pet miliona dolara, a Anderson je bila u domaćinskom komitetu sa Simon Bajls i Dakotom Džonson.
Pamela Anderson je pre dva dana bila u Njujorku na petoj godišnjoj donatorskoj večeri "Caring for Women“, koju organizuje prestižna Kering fondacija. Na čelu te fondacije je Fransoa-Anri Pino, milijarder i suprug Salme Hajek.
Događaj je održan u čuvenom restoranu "The Pool" na Menhetnu, i to u samom jeku Njujorške nedelje mode.
Čuvena glumica pojavila se blagom šminkom, a pre nekoliko godina pokrenula je trend "nenašminkanog lica", kojim je na javnoj sceni podstakla revoluciju na polju lepote. I dalje je verna tom izgledu, iskorake retko čini, a i kada pravi istupanja, u pitanju su blaže varijante.
Pamela Anderson mnoge oduševljava prirodnim izgledom i odlukom da se pojavljuje u javnosti bez trunke šminke. Na drugoj strani su kritičari koji žustro brane stav da glumica u tom prirodnom izdanju ne izgleda atraktivno.
Ipak, čini se da su brojni kritičari nakon događaja u Njujorku promenili mišljenje o imidžu Pamele Anderson. Holivudska zvezda pojavila se u vamp izdanju noseći dugačku crnu rolka-haljinu, sa ogromnim šlicem i golim leđima. Glamurozna retro frizura podsetila je na njene nastupe sa početka karijere.
Gornji deo ove Gucci kreacije izrađen je od specifičnog, tankog i delimično prozirnog žersej materijala. Pod jakim blicem studijskih i reporterskih fotoaparata, materijal postaje providan, što ističe prirodnu siluetu bez strogih formi grudnjaka.
Uz ovakve haljine sa ogromnim šlicem uglavnom se nose specijalni samolepljivi C-string modeli umesto klasičnog veša.
Stajling Pamele Anderson dobro opisuju reči: crno pa se vidi gotovo sve. Ali glumica nije pokazala previše. Predstavila se u zavodljivom, elegantnom izdanju koje je sjajan primer provoktivnije odeće sa stilom. Pokazala je koliko izazovan stajling može dobro da izgleda.
U galeriji pogledajte fotografije Pamele Anderson:
Čuvena Pamela podržala je trend crne odeće koji je plasirao ovoghodišnji Filmski festival u Veneciji, gde je njoj uručena posebna nagrada.
Posle spektakla u Veneciji otputovala je u Njujork gde je podržala tradicionalnu Kering manifestaciju.
Pojašnjenja radi, Kering je jedan od najvećih svetskih luksuznih konglomerata koji pod svojim okriljem drži prestižne modne kuće kao što su Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta i Balenciaga. Korporativna fondacija podržava borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i zalaže se za podršku ženama i deci koji su preživeli nasilje u porodici.
Na gala večeri sakupljeno je pet miliona dolara. Pamela Anderson (59) uz sportiskinju Simon Bajls i glumicu Dakotu Džonson, bila članica zvaničnog domaćinskog komiteta koji je pomogao u organizaciji i privlačenju donatora.
(Kurir.rs/ Blic žena)
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