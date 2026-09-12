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Norveška princeza Astrid preminula je u 94. godini, svega nekoliko dana nakon sahrane svog brata, kralja Haralda Petog.

Rođena je 12. februara 1932. godine kao srednje dete prestolonaslednika Olava i švedske princeze Merte. Odrastala je sa starijom sestrom Ragnhildom i mlađim bratom Haraldom, ali je njihovo bezbrižno detinjstvo ubrzo prekinuo rat.

princeza Astrid Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Bekstvo pred nacistima promenilo joj je život

Kada su nacističke trupe 1940. godine izvršile invaziju na Norvešku, osmogodišnja Astrid bila je primorana da zajedno sa majkom, bratom i sestrom u žurbi napusti zemlju.

Ratne godine provela je u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je boravila na poziv tadašnjeg predsednika Franklina Delana Ruzvelta.

Po povratku u oslobođenu Norvešku studirala je ekonomiju i istoriju na Univerzitetu u Oksfordu, verujući da je pred njom miran i običan život. Međutim, sudbina je za nju imala potpuno drugačije planove.

Foto: NTB / NTB Scanpix / Profimedia

Sa samo 22 godine postala je prva dama Norveške

Godine 1954. njena majka izgubila je bitku sa rakom, dok se starija sestra Ragnhilda nakon udaje preselila u Brazil.

Tada je tek dvadesetdvogodišnja Astrid preko noći preuzela dužnost prve dame Norveške. Uz svog oca, kralja Olava Petog, postala je zvanično lice monarhije i tu ulogu obavljala čak četrnaest godina, sve do trenutka kada se njen brat Harald oženio.

Foto: NTB / NTB Scanpix / Profimedia

Ostala je omiljena u narodu do poslednjih dana

Astrid se 1961. godine udala za biznismena Johana Fernera, sa kojim je dobila petoro dece.

Iako je nakon udaje izgubila titulu kraljevskog visočanstva, ostala je bliska norveškom narodu i nastavila da neumorno obavlja zvanične dužnosti sve do svoje smrti.