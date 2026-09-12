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Glumica Dajana Gudić i američki influenser Džibri Bel pre dve nedelje dobili su sina kojem su dali ime Lav, a sada je njen suprug objavio snimak nastao neposredno pre porođaja koji je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Na videu je zabeležio sve. Najviše pažnje privukao je sam početak snimka. U trenutku kada joj je pukao vodenjak, Dajana je stajala ispred ogledala i šminkala se, želeći da lepo izgleda i u tako važnom trenutku.

Džibri je kroz smeh prokomentarisao da razume njenu želju da izgleda lepo i slatko, ali joj je poručio da je ipak vreme da krenu u bolnicu.

Foto: Printscreen/Tiktok/jibribell

Dirljiv trenutak na putu do porodilišta

Na putu do porodilišta snimio je suprugu kako se krsti u automobilu, nakon čega se i sam prekrstio i rekao da će sve biti u redu.

Tokom celog porođaja bio je uz Dajanu, a kasnije je obavestio pratioce da je sve proteklo u najboljem redu i da su dobili zdravog dečaka.

Foto: Printscreen/Tiktok/jibribell

Zašto su izabrali ime Lav?

Njihov sin dobio je ime Lav, jedno od najpopularnijih muških imena u Srbiji i regionu.

Ime je slovenskog porekla i nastalo je direktno od imenice „lav“, životinje koja simbolizuje snagu, hrabrost, ponos i plemenitost. U prenesenom značenju veruje se da osobe koje nose ovo ime odlikuju borbenost, neustrašivost i liderski duh.

Lav je ujedno i direktan prevod latinskog imena Leo, odnosno grčkog Leon.

Foto: Printscreen/Tiktok/jibribell

Ljubav počela u Beogradu

Dajana je Srpkinja poreklom iz Bosne i veoma je uspešna. Njihova ljubav počela je u Beogradu i čini se da će ovog puta biti zaista prava za šarmantnog influensera.

Dajana i Džibri zajedno objavljuju brojne zanimljivosti iz svoje svakodnevnice na društvenim mrežama i stekli su brojne fanove. Zajedno su dočekali 2026. godinu u Beogradu, ali i proslavili pravoslavni Božić te je Džibri i tako imao brojne prilike da se upozna sa srpskim običajima koji ga oduševljavaju.

Amerikanac Džibri Bel, poznat na društvenim mrežama po snimcima koje objavljuje, a u kojima govori o tome koliko voli našu zemlju i naš narod, preuzeo je pravoslavnu veru i postao - pravoslavac!

(Kurir.rs/Telegraf)