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Dobro poznata internet šala da su Jovan Memedović i Slobodan Šarenac zapravo ista osoba dobila je novi zaplet, ovog puta u Superpoteri.

Najnoviju epizodu otvorila je neočekivana zamena voditelja. Šarenac je greškom stigao u studio Superpotere, dok se Memedović u isto vreme našao u studiju Šarenice.

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Foto: Promo

Međutim, sudeći po reakciji Tragača, pogrešan voditelj uopšte nije bio problem. Šarencu su se bez mnogo razmišljanja obraćali sa „Jovane“ i nastavili kao da je sve na svom mestu.

Tako se ekipa Superpotere pridružila poznatoj internet „debati“ o sličnosti dvojice voditelja, koja već godinama izaziva komentare i šale na društvenim mrežama. Ovoga puta, čini se, bilo je dovoljno samo da zamene studije i gotovo niko nije primetio razliku.

Izgleda da su Memedović i Šarenac rešili da se i sami uključe u dobro poznatu šalu sa društvenih mreža i pokažu kako izgleda kada njihova čuvena „zamena identiteta“ zaista zaživi na malim ekranima.

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