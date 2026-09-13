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Poslednjih meseci veza između kolega Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura mesecima je privlačila pažnju javnosti, posebno jer niko nije ni znao da se glumica razvela. Međutim, nakon ljubavne idile uskedilo je otrežnjenje.

1/6 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin Foto: Instagram, Damir Dervišagić, Instagram/jagodenamagli

Nakon što je obelodanjeno da su zajedno, Jelisaveta i Pavle se više nisu skrivali, na društvenim mrežama su objavljivali fotografije kojima su svima stavili do znanja da su zajedno. Međutim, sada je sve nestalo.

Jelisaveta i Pavle se ne prate na društvenim mrežama Foto: Instagram

Par je prestao i da se "prati" na društvenim mrežama, a pojedini domaći mediji su objavili snimak mladog glumca u noćnom klubu u društvu anonimne plavuše.

Foto: Instagram

Sve ovo navelo je na zaključak da su Jelisaveta i njen 11 godina mlađi dečko stavili tačku na ljubavnu priču. Oni se ovim povodom nisu oglašavali, ali postupci mnogo toga govore.

Mesecima krili vezu

Jelisaveta je prvi put viđena u Mensurovom društvu na zatvorenoj premijeri predstave "Džepovi puni kamenja", krajem marta prošle godine, ali tada niko nije naslućivao da se između njih dešava nešto više od kolegijalnih odnosa.

Pavle i njegov kolega Miloš Petrović Trojpec izveli su ovaj pozorišni hit za svoje prijatelje. Nije nikome bio čudno što je Jelisaveta u prvom redu. Svi su bili ubeđeni da je došla da podrži pre svega Trojpeca, jer ih povezuje Beogradsko dramsko pozorište. Kasnije se otkrilo zbog koga je zapravo prisustvovala ovom zatvorenom izvođenju predstave.