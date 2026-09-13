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Mlada i talentovana glumica Jana Bjelica, koja je nedavno oduševila čitav region briljantnom ulogom u seriji "Tvrđava", stala je na ludi kamen.

Lepe vesti iz privatnog života glumica je podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, a čestitke kolega i fanova ne prestaju da pristižu. Njen izabranik je Sava Pavlović, mladić koji uspešno gradi karijeru u svetu biznisa, a čija je trenutna adresa u Madridu. Par je svoju ljubav krunisao brakom, a Jana nije krila sreću zbog ovog novog životnog poglavlja, vešto balansirajući između života u Srbiji i Španiji.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo venčanje glumice Jane Bjelice:

1/6 Vidi galeriju Svadba Jane Bjelice Foto: Printscreen/ Instagram/ jana.bjelica

Da je venčanje bilo zaista posebno i za pamćenje, svedoči i detalj da je za muziku i vrhunsku atmosferu na proslavi bio zadužen naš poznati kantautor Marko Luis. Uz njegove prepoznatljive hitove, mladenci i gosti su se veselili i uživali u najlepšim trenucima.

01:05 Jana Bjelica se udala Izvor: Društvene mreže

​Pored uspeha u "Tvrđavi", publika Janu dobro pamti po nizu zapaženih uloga koje su je vinule u sam vrh glumačke scene mlađe generacije. Briljirala je kao inspektorka Milka u popularnoj kriminalističkoj seriji "Močvara", a ogromnu pažnju javnosti i kritike privukla je i zapaženom ulogom Ane u hvaljenoj miniseriji "Porodica". Takođe, ostvarila je sjajne uloge i u filmu i seriji "Živ čovek".

Jana Bjelica Foto: Stefan Stojanović

​Njen talenat danas je neosporan, ali njen put do glume bio je pun izazova i spontanih odluka. Zanimljivo je da na početku Jana uopšte nije verovala da će postati glumica. Nedavno je iskreno i sa osmehom ispričala kako je izgledao njen dolazak iz rodne Crne Gore na prijemni ispit na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, od kojeg, kako sama priznaje, nije imala apsolutno nikakva očekivanja.

Jana Bjelica Foto: Ana Paunković

"Prijemni je bio veoma stresno iskustvo za mene. Izašla sam na ispit posle treće godine srednje škole, više da probam i vidim kako to izgleda. Nisam imala ambicije da će me primiti. Nekako se sve desilo brzo. Došla sam u Beograd s pidžamom i četkicom za zube, a onda se desilo da mi trebaju patike, baletanke i trenerka... Roditelji su sve morali da mi pošalju autobusom. Bilo je sve to zabavno za mene, ali ne pamtim to kao neku dragu uspomenu", ispričala je glumica.

Jana je nedavno postala članica Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu, gde je čekaju i nove obaveze i uloge.

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