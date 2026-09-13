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Jedan je od najfotografisanijih muškaraca na svetu, ali slavni holivudski šarmer Bred Pit rado je zamenio uloge tokom opuštenog izlaska sa svojom partnerkom Ines de Ramon. Privukao je svu pažnju na tribinama stadiona "Artur Eš" u Njujorku, gde je pratio žensko finale US Opena u društvu svoje 33-godišnje devojke.

Umesto da beži od pogleda i bliceva fotoaparata, dobro raspoloženi Bred Pit je sam preuzeo ulogu fotografa i oduševio prisutne.

1/4 Vidi galeriju Bred Pit i Ines de Ramon u ženskom finalu US Opena Foto: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Podigao je mobilni telefon visoko u vazduh i nagnuo se unazad kako bi ulovio savršen kadar - grupni selfi u kom je nasmejana Ines de Ramon pozirala uz njega, dok su se okolni navijači s tribina veselo nagurali u kadar kako bi ovekovečili trenutak s holivudskom legendom.

Nežnosti i ležerna elegancija

Kada nije zabavljao navijače fotografisanjem, par je delovao potpuno opušteno i zaljubljeno. Dizajnerka nakita se u jednom trenutku nežno naslonila na glumca dok su razgovarali na sedištima, čvrsto ga držeći pod ruku. Za ovaj sportski dejt oboje su odabrali ležerna, ali izuzetno stajliš izdanja.

Bred Pit i Ines de Ramon Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bred Pit je obukao svetloplavu polo majicu i farmerice, te stajling upotpunio kačketom okrenutom naopako i pilotskim sunčanim naočarima sa zatamnjenim staklima. Ines de Ramon je zablistala je u mini haljini s bretelama, uz uske crne sunčane naočare i dugu raspuštenu kosu. Zajedno su pratili napeto finale u kojem je Elena Ribakina nakon tri seta savladala Arinu Sabalenku i podigla svoj prvi pehar na US Openu.

Bred Pit i Ines de Ramon Foto: DC Crystal Pix / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Leto ispunjeno sportskim događajima

Ovo nije prvi put da par pretvara velika sportska igrališta u romantične izlaske. Početkom leta fotografi su ih ulovili na ženskom finalu Rolan Garosa u Parizu, a nedugo zatim strastveno su navijali i razmenjivali poljupce na utakmici u Los Anđelesu, gde su im u loži društvo pravile glumačke kolege Penelope Kruz i Havijer Bardem.

Njihova veza započela je krajem 2022. godine, a iako su se ranije retko pojavljivali zajedno, poslednjih meseci više ne kriju koliko uživaju u zajedničkom vremenu.

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