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Glumac Milan Vasić još jednom je raznežio svoje pratioce na društvenim mrežama objavivši idilične prizore iz rodnog Velikog Ropotova na Kosovu i Metohiji. On je pokazao da za pravu sreću nije potreban glamur, podelivši fotografiju domaćeg doručka na kom su se našli domaći hleb, ajvar, sir i jaja.

Trpeza Milana Vasića u Velikom Ropotovu Foto: Printscreen/ Instagram/ milanvasic_official

Ipak, najveću pažnju i oduševljenje publike privukla je dirljiva fotografija njegove supruge Maje i sina Despota dok uživaju sedeći na ćebetu u dvorištu.

Foto: Printscreen/ Instagram/ milanvasic_official

Vasić je ovaj trenutak zabeležio sa strane, ne krijući da upravo u krugu porodice puni baterije i pronalazi najveći mir. Ovim toplim kadrovima poznati umetnik podsetio je sve da su najlepše stvari u životu zapravo one najjednostavnije.

Foto: Printscreen/ Instagram/ milanvasic_official

"Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja"

Podsetimo, Milan Vasić oženio se u aprilu prošle godine, a lepe vesti je tada objavio na svom Instagramu.

Inače, Milan je od Maje stariji 18 godina, a njegova izabranica ne voli da se previše javno eksponira.

Oni su upriličili intimno venčanje na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije i krstili sina Despota, a glumac je o svadbi govorio za Blic.

U galeriji pogledajte kako je Milan Vasić proslavio prvi rođendan sinu Despotu:

1/5 Vidi galeriju Milan Vasić i supruga Maja na proslavi prvog rođendana sina Despota Foto: Printscreen/ Instagram/ milanvasic_official

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.

"Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje", stoji u objavi koju je tada podelio Milan Vasić, prenosi Blic.

Video: Milan Vasić krstio sina