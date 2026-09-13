Slušaj vest

Pre nego što je postao Rene Artoa, šarmantni i večno nervozni vlasnik francuskog kafića u popularnoj britanskoj seriji "Alo, Alo!", ništa u životu i karijeri Gordena Keja nije upućivalo na to da će jednog dana postati svetski poznat.

Bio je običan čovek iz radničke porodice

Gorden Kej rođen je u Hadersfildu 1941. godine kao jedino dete Harolda i Grejsije Kej. Njegova majka imala je 42 godine kada ga je rodila. Otac Harold tokom Drugog svetskog rata radio je u službi civilne protivvazdušne obrane, a posle se zaposlio u fabrici traktora.

Foto: Printksin/Youtube

Kej je kao dečak igrao ragbi, a nakon školovanja radio je različite poslove kako bi zarađivao za život. Radio je u tekstilnim fabrikama, fabrici traktora i vinariji, ali sve vreme ga je privlačio svet radija i glume.

Još kao vrlo mlad počeo je da radi na bolničkom radiju u Hadersfildu, gde je imao priliku da intervjuiše poznate muzičare. Među njima su bili Ken Dod i članovi Bitlsa, koji su 1963. nastupali u njegovom gradu.

Dok je menjao poslove, dobio je priliku da zaigra u rado-drami koju je režirao Alan Ejkborn i odmah se pokazao kao talentovan glumac. Ejkbron mu je savetovao da se prijavi na audiciju u pozorištu Octagon u Boltonu. Kej je dobio angažman i počeo da gradi iskustvo na pozorišnoj sceni.

Ubrzo je dobijao sve veće uloge, među njima u predstavama "Luter", "Uobraženi bolesnik", "Edip", "Kiklop" i "Povratak".

Televizija mu je otvorila nova vrata

Neobično pisanje njegovog imena, Gorden umesto uobičajenog Gordon, takođe ima svoju priču. Kada se prijavio u britansko glumačko udruženje Equity, neko je pogrešno upisao njegovo ime. Kej je neobičan oblik imena prihvatio i odlučio ga zadrži kao umetničko ime.

Prvu televizijsku ulogu dobio je 1968. godine u BBC-jevoj seriji "Champion House", a godinu kasnije pojavio se u popularnoj sapunici "Coronation Street", u kojoj je glumio Bernarda Batlera, nećaka Elsi Taner.

Foto: Printscreen/Youtube/ BBCComedyGreats

Usledile su brojne manje i epizodne uloge u televizijskim serijama, kao i pojavljivanja u filmovima i televizijskim adaptacijama književnih dela. Kej je postupno izgradio reputaciju pouzdanog karakternog glumca, ali najveća prekretnica u njegovoj karijeri tek je dolazila.

Jedan scenario promenio mu je život

Scenarista i producent Dejvid Kroft poslao je Gordenu Keju 1982. godine scenario pilot-epizode nove humorističke serije, nadajući se da će glumac prihvatiti glavnu ulogu.

Foto: Profimedia

Bio je to Rene Artoa, vlasnik kafića u okupiranoj Francuskoj, čovek koji pokušava da preživi rat dok istovremeno skriva članove Pokreta otpora, sarađuje s Nemcima i upada u bezbroj komičnih ljubavnih zapleta. Kej je prihvatio ulogu i postao zaštitno lice televizijskog hita "Alo, Alo!". Serija je počela da se emituje 1984. godine i trajala je do 1992, a Kej je glumio u svih 85 epizoda.

Njegov Rene postao je toliko popularan da njegova priča nije ostala samo na televiziji. Kej je učestvovao i u pozorišnoj verziji serije i odigrao oko 1200 predstava.

Foto: YouTube/Printscreen

Za mnoge gledaoce Kej je zauvek ostao Rene, iako je tokom karijere ostvario niz drugih uloga. Tom liku se vratio i 2007. godine, kada je snimljena posebna epizoda "The Return of 'Allo 'Allo!". Iste godine je nastupao i u pozorišnoj verziji serije u Australiji.

"Stidljiv, homoseksualac i opterećen viškom kilograma"

Iza komičnog lika Renea Artoe stajao je čovek čiji život nije uvek bio jednostavan. U autobiografiji "René and Me", objavljenoj 1989. godine, Kej je pisao o tome da je kao mladić bio vrlo stidljiv, imao problema s viškom kilograma, te često bio određen svojim izgledom i ličnošću.

Foto: Printscreen/ Youtube

Još kao tinejdžer shvatio je da je homoseksualac, ali dugo je pokušavao da pobegne od istine o sebi. S 22 godine je čak zaprosio jednu ženu, ali ubrzo je shvatio da to nije ono što želi.

Kako je svojevremeno ispričala glumica Viki Mišel, Gordenu Keju bilo je vidljivo neprijatno kada su morali da snimaju ljubavne scene.

"Bio je homoseksualac u vreme kada niste mogli da budete otvoreni i ponosni", rekla je pre nekoliko godina. "Zato je, kada bih ga zgrabila, a to se dešavalo u svakoj epizodi, zaista morao da se potrudi. Izvio bi zadnjicu kako bi se telom što više udaljio od mene i imala sam osećaj da sve moram sama da pokrenem."

Foto: Profimedia

Kej je javno progovorio o svojoj homoseksualnosti 1989. godine, kada je imao 48 godina. Iako je iza sebe imao veridbu sa ženom, tvrdio je da se nikada nije pretvarao da nije homoseksualac.

"Rođen sam ovakav i nikada se nisam pretvarao da sam nešto drugo", rekao je.

Teška saobraćajna nesreća zamalo mu je odnela život

U januaru 1990. godine Kej je doživeo tešku saobraćajnu nesreću tokom velike oluje u Londonu. Komad drvene konstrukcije probio je vetrobransko staklo njegovog automobila i udario ga u glavu. Zadobio je teške povrede glave i hitno je operisan.

Kej se same nesreće nije sećao, a na čelu mu je ostao ožiljak od komada drveta koji je prošao kroz vetrobransko staklo. Nakon nesreće tri dana je bio na aparatima za održavanje života, a potom je prebačen na intenzivnu negu.

Dok se oporavljao u bolnici, njegov agent je pokušavao da mu pomogne da vrati sećanja. Prema rečima Džeremija Lojda, jednog od autora serije "Alo, Alo!", puštao mu je snimke serije kako bi ga podsetio ko je.

Ova teška epizoda donela mu je i nove nevolje. Dvojica novinara tabloida "Sunday Sport" predstavljala su se kao lekari kako bi došli do Keja, fotografisali ga i razgovarali s njim dok se još oporavljao od operacije. Njegov agent potom je tužio novine.

Slučaj je postao poznat kao "Kaye vs Robertson" i često se navodi u raspravama o pravu na privatnost u britanskom zakonodavstvu. Sud je u tom slučaju zaključio da u tadašnjem engleskom pravu nije postojalo opšte pravo na privatnost.

Poslednje godine proveo je daleko od kamera

Kej je uvek bio povučen i nije živeo poput tipične televizijske zvezde. Poslednje godine života zato je proveo daleko od kamera i javnosti.

Bolovao je od demencije, a poslednje dve godine života proveo je u domu za starije osobe u Nersborou. Njegovo stanje se s vremenom pogoršavalo, a pred kraj života sve je ređe imao posete.

"Pričao je besmislice. Nije mogao ni samog sebe da prepozna. Ali o njemu se brinulo sjajno osoblje", rekao je Rejmond Šatlvort, suprug Kejeve rođake Šejle.

"Upozorili su nas da je smrt neizbežna. Nisam previše tužan jer je njegova smrt bila olakšanje. Nije bilo nikakve mogućnosti da se oporavi", dodao je, te ispričao da je Keja posetio dve nedelje pre njegove smrti.

Gorden Kej preminuo je 23. januara 2017. godine u 75. godini. Sahranjen je u rodnom Hadersfildu, a njegovom ispraćaju su prisustvovale i nekadašnje koleginice iz serije "Alo, Alo!", među njima Viki Mišel, Su Hodž i Kim Hartman.

Video: Neverovatna životna priča Aleksandra koji je od sportiste postao beskućnik