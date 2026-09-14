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Proslavljeni srpski glumac, režiser, scenarista i producent Lazar Ristovski iza sebe ima bogatu karijeru. Pored toga dobio je mnogobrojna priznanja i nagrade poput "Raša Plaović", "Pavle Vuisić", "Zlatni ćuran", "Zlatna mimoza" i "Car Konstantin".

Ipak, malo ko zna koje obrazovanje stoji iza glumačkog velikana.

U galeriji pogledajte fotografije Lazara Ristovskog:

Lazar Ristovski  Foto: Zilion film, Milan Josifovic, Instagram/lazar.ristovski

Ristovski je rođen 1952. godine u Ravnom Selu kod Vrbasa, a odrastao je u skromnoj, radničkoj porodici. Otac mu je bio Makedonac, a majka Crnogorka. Tokom srednjoškolskih dana živeo je u internatu, a kada je stigao na studije u Beograd, dešavalo se i da spava na klupi u parku. Ipak, od želje da se školuje nikada nije odustajao.

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Lazar Ristovski Foto: Damir Dervišagić

Malo je poznato da Ristovski u svojoj biografiji ima dve diplome i da se pre glume obrazovao u potpuno drugom smeru. Naime, on je prvobitno završio Učiteljsku školu u Somboru, te je malo nedostajalo da radni vek provede podučavajući najmlađe.

Po dolasku u Beograd, pre nego što je ušao u svet glume, prvo je upisao DIF (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja), gde je položio prijemni iz atletike i plivanja. Kako se u međuvremenu prijavio i na Fakultet dramskih umetnosti (FDU) i tamo bio primljen, sport je ostao u drugom planu.

U galeriji pogledajte fotografije s venčanja Lazara Ristovskog i Anice Lazić:

Žive život iz bajke  Foto: Mrdja Lovers Studio/Mrdja Lovers STUDIO ©2022

FDU je uspešno završio u okviru čuvene klase, gde je studijske dane delio sa imenima kao što su Radoš Bajić, Bogdan Diklić i Snežana Savić.

Podsetimo, Lazar Ristovski se nedavno venčao sa 39 godina Anicom Lazić, dok im je na venčanju kuma bila Sofija Milošević.

(Kurir.rs/ Mondo)

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Video: Lazar Ristovski i Anica Lazić - poljubac na crvenom tepihu

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Lazar Ristovski i Anica poljubac na crvenom tepihu Izvor: Kurir