Kad je došao u Beograd na studije, spavao na klupi: Lazar Ristovski ima dve diplome, a evo koje fakultete je završio
- Lazar Ristovski je kao student u Beogradu znao da spava na klupi u parku, ali nije odustajao od školovanja.
- Pre glume završio je Učiteljsku školu u Somboru, a potom i DIF i Fakultet dramskih umetnosti.
- Na FDU je bio u čuvenoj klasi sa Radošem Bajićem, Bogdanom Diklićem i Snežanom Savić.
Proslavljeni srpski glumac, režiser, scenarista i producent Lazar Ristovski iza sebe ima bogatu karijeru. Pored toga dobio je mnogobrojna priznanja i nagrade poput "Raša Plaović", "Pavle Vuisić", "Zlatni ćuran", "Zlatna mimoza" i "Car Konstantin".
Ipak, malo ko zna koje obrazovanje stoji iza glumačkog velikana.
U galeriji pogledajte fotografije Lazara Ristovskog:
Ristovski je rođen 1952. godine u Ravnom Selu kod Vrbasa, a odrastao je u skromnoj, radničkoj porodici. Otac mu je bio Makedonac, a majka Crnogorka. Tokom srednjoškolskih dana živeo je u internatu, a kada je stigao na studije u Beograd, dešavalo se i da spava na klupi u parku. Ipak, od želje da se školuje nikada nije odustajao.
Malo je poznato da Ristovski u svojoj biografiji ima dve diplome i da se pre glume obrazovao u potpuno drugom smeru. Naime, on je prvobitno završio Učiteljsku školu u Somboru, te je malo nedostajalo da radni vek provede podučavajući najmlađe.
Po dolasku u Beograd, pre nego što je ušao u svet glume, prvo je upisao DIF (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja), gde je položio prijemni iz atletike i plivanja. Kako se u međuvremenu prijavio i na Fakultet dramskih umetnosti (FDU) i tamo bio primljen, sport je ostao u drugom planu.
U galeriji pogledajte fotografije s venčanja Lazara Ristovskog i Anice Lazić:
FDU je uspešno završio u okviru čuvene klase, gde je studijske dane delio sa imenima kao što su Radoš Bajić, Bogdan Diklić i Snežana Savić.
Podsetimo, Lazar Ristovski se nedavno venčao sa 39 godina Anicom Lazić, dok im je na venčanju kuma bila Sofija Milošević.
(Kurir.rs/ Mondo)
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