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Deca ponekad mogu da iznenade roditelje svojim reakcijama, naročito kada se od njih očekuje da dugo budu mirna i strpljiva. S takvim se situacijama susreće i Kejt Midlton, koja se s troje dece redovno pojavljuje na zvaničnim događajima kraljevske porodice.

Najviše pažnje i često privlači princ Lui, koji je svojim grimasama, gestovima i nestašlucima već nekoliko puta nasmejao javnost. Međutim, Kejt navodno ima jednostavan način kojim svojoj deci daje do znanja da je vreme da se smire.

U galeriji pogledajte neke od fotografija princa Luija koje su obišle svet:

1/7 Vidi galeriju Princ Lui Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia, James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

Rečenica kojom smiruje decu

Autor Tom Kvin u knjizi "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" piše o metodi kojom se princeza od Velsa navodno služi tokom javnih događaja. Pozivajući se na razgovore s bivšim članovima osoblja kraljevske porodice, tvrdi da Kejt ima svojevrsnu "tajnu šifru" za princa Džordža, princezu Šarlot i princa Luija.

Kao primer navodi proslavu platinastog jubileja kraljice Elizabete II, tokom koje je Lui privukao veliku pažnju svojim nestašlucima. U jednom trenutku je čak isplazio jezik majci.

Kvin tvrdi da Kejt u takvim trenucima ne povisuje glas niti decu javno opominje, već jednostavno kaže: "Idemo na pauzu."

Deca znaju šta ta rečenica znači

Prema rečima bivšeg člana kraljevskog osoblja kog Kvin citira u knjizi, deca dobro znaju da ta naizgled bezazlena rečenica zapravo znači da treba da promene svoje ponašanje.

Princeza Šarlot i Kejt Midlton na finalu Vimbldona Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Ako je čuju, jasno im je da su prešli granicu i da bi ih, nastave li da se tako ponašaju, kod kuće mogle da sačekaju posledice. "Deca znaju da te reči nose mnogo veću težinu nego što se čini", rekao je bivši zaposleni kraljevske porodice.

Kejt se godinama bavi temom ranog razvoja dece

Takav pristup uklapa se i u teme kojima Kejt posvećuje veliki deo svog javnog delovanja. Princeza od Velsa godinama se bavi pitanjima ranog razvoja dece i važnosti prvih godina života.

Foto: Jeff Holmes JSHPIX / Shutterstock Editorial / Profimedia

O odgoju je govorila i 2019. godine, kada je istakla koliko je važno roditeljstvu pristupiti na pravi način. Rečenica "Idemo na pauzu", barem prema tvrdnjama iz Kvinove knjige, jedan je od načina na koji to primenjuje i u sopstvenoj porodici.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Kako je Kejt Midlton pokušala da smiri princa Luija na krunisanju kralja Čarlsa