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Manekenka i televizijska voditeljka Hajdi Klum svom najstarijem sinu Henriju za 21. rođendan poklonila je crveni Ferrari. Poseban trenutak podelila je na svom Instagram profilu, gde je objavila snimak njegove reakcije na iznenađenje.

Foto: Instagram/heidiklum

Trenutak koji je raznežio fanove

Na videu koji je objavila Klum vidi se kako Henri, u društvu očuha izlazi iz kuće i ugleda automobil. Njegova majka kamerom je zabeležila trenutak kada je shvatio šta ga čeka.

"Ne mogu da verujem da je došlo to vreme. Čekao si toliko godina", poručila mu je Hajdi.

Nakon objave rođendanskog iznenađenja, Hajdi je podelila i stariji snimak iz Henrijevih tinejdžerskih dana, koji je otkrio da Ferrari nije bio slučajan izbor, već ispunjenje obećanja koje je Henri svojevremeno dobio od očuha.

Tom Kaulic objasnio je da je automobil kupio na sajmu automobila i godinama ga držao u garaži, čekajući pravi trenutak da održi reč. Henrijev 21. rođendan pokazao se kao idealna prilika.

Porodična priča iza poklona

Henri Ginter Ademola Daštu Semjuel rođen je 2005. godine, a njegov otac je britanski muzičar Seal. Hajdi i Sil imaju još sina Johana i ćerku Lu. Iz prethodne veze sa Flavijem Brijatoreom Hajdi ima ćerku Leni, koju je Sil kasnije usvojio. Tom Kaulic postao važan deo porodice. Hajdi Klum i gitarista grupe Tokio Hotel Tom Kaulic u vezi su od 2018. godine, a venčali su se 2019. na italijanskom ostrvu Kapri.

Priča o Ferrariju pokazuje koliko je Kaulic tokom godina postao važan deo života njene dece, jer je obećanje dato Henriju dok je bio tinejdžer zapamtio i ispunio kada je za to došao pravi trenutak.

(Kurir.rs/Index.hr)