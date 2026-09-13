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Osamdesete su vreme velikih frizura, laka za kosu, šampanjca i kristalnih časa, limunzina i života većeg od stvarnosti. Tokom te dekade nastala je i serija koja je postala globalni fenomen - Dinastija.

Od ove jeseni kultna američka serija Dinastija stiže na Kurir televiziju, a emituje se svakog radnog dana od 17.00 i 23.10 časova.

1/15 Vidi galeriju DINASTIJA SPECIJAL 1 Foto: Anđela Zebić

Kada su Karingtonovi ušli u domove širom sveta, televizija je prestala da bude samo zabava i otvorila prozor u totalno drugačiji svet. Sapunica nad sapunicama, serija koja je pomerala granice televizijske produkcije, odmah je zauzela status kultnog komada kinematografije.

Lica Kurir televizije prihvatila su izazov da se transformišu u legendarne junake ove serije.

Foto: Anđela Zebić

Olivija Jontić se maestralno transformisala u lik Kristal Karington, a to iskustvo je opisala kao ne tako lako zbog odeće, ali i perike koju je nosila tokom vrućina, pa je rekla nešto više o svom liku:

Foto: Kurir Televizija

- Kristal je smirena žena, odmerena gospođa i dama. U suštini ja znam znatno energičnija od nje, a ona ume da kaže, kada je muž prevari, da će pričati kada dođu kući. Slične smo po tome što smo protektivne, pravdoljubive i tu se svaka sličnost sa nama završava. Ona mnogo češće plače od mene - kaže Jontić.

Ivan Kleut koji je savršeno skinuo Blejka Karingtona, rekao je da mu nije bilo svejedno kada je skidao mimike i stajling kako bi zaličio na glavnu mušku uloge vanvremenske serija Dinastija.

- Nisam znao kako ću odgovoriti na lik, plašio sam se brade koju nosim, obrio sam se posle šest godine zbog lika Blejka. Generalno sam veseo, možda neozbiljan za svoje godine, ali kada sam se pogledao u ogledalo, rekao sam sebi da sam bogat i da moram da odgovorim na ovo. Blejk je dosta govorio kroz zube, pa sam i to uzeo u obzir.

Novinarka Kurira Ljiljana Stanišić je rekla da nije ni morala da glumi kako bi se odglumila lik Aleksis Karington Kolbi:

Foto: Kurir Televizija

- Zapravo, mnogo volim šešire i ovakve kreacije. Meni ovaj kostim i te kako priliči i ide uz mene. Mnogo toga imamo zajedničko Aleksis i ja. Ona je vrlo inteligentna žena, stamena i precizna, zna šta hoće u životu. Tvrdim da svaka žena u sebi ima Aleksis, koja je u određenim situacijama drska i zla jer je to prva karakteristika koja je opisuje kroz ulogu. U suštini, ona je u mnogim situacijama pokazala da je emotivna i da se samo bori za svoje mesto u čemu i uspeva - govori Stanišić.

Naš televizijski zlatni par bili su voditeljka Vanja Camović u ulozi Felon Karington i voditelj Srđan Zelembaba koji tumači Džefa Kolbija.

Zelenbaba je rekao da se savršeno osećao u ulozi Džefa i zahvalio se Kuriru za ovu priliku:

Foto: Kurir televzija

- Nisam generacija koja je odrasla uz Dinastiju, ali i te kako znam za tu seriju. Sada ću je definitivno odgledati. Džef mi je omiljeni lik, kada sam video da je on fenomenalan šmeker, da ga žene vole, a sada će sve da mene vole. Najteže je bilo da se odreknem brade, deset i više godina se nisam brijao. Kada su mi rekli da skinem bradu, samo sam hteo da se to ne desi.

Vanja Camović je ispričala kakvo ona iskustvo nosi sa ovom ulogom Kurir produkcije.

Foto: Kurir Televizija

- Čim sam obukla naramenice, bilo mi je lepo, volim osamdesete i volela bi da sam imala dvadeset godina tokom tog perioda. Nekako sam ušla u lik, a Felon je žena koja ne preza ni od čega i gleda samo sopstveni cilj i namere. Ona više ceni interes od ljubavi, pa je trebalo prebaciti se u ulogu te žene.

Novinar Kurira Aleksandar Panić postao je misteriozni Adam Karington, Marko Jović je u ulozi Stivena Karingtona, Maša Kostić u ulozi Semi Džo Din Karington i voditeljka Milica Stanojević je oživela nežnu i tragičnu Klaudiju.

Foto: Kurir Televizija

Maša Kostić je rekla da joj uloga savršeno odgovara i da je prezadovljna:

- Ljubomorna sam na Semi Džo kako je izgledala i želim da ovako izgledam ubuduće.

Aleksandar Panić se nadovezao, pa rekao šta misli o ulozi Adama:

- Uživeo sam se i on nije ni približno sličan meni. Vrlo zanimljivo mi je pitanje kako sam završio kao Adama. Mi nemamo sličnosti, nisam zloban kao on, iako delimo neke univerzalne osobine poput inteligencije, upornosti i sposobnosti.

Milica Stanojević je rekla da nije gledala Dinastiju, ali da jedva čeka da se emituje na Kurir. Klaudija joj se dopada kao lik jer je nežna, ranjiva, ali emotivno nedostupna, pa se tu pronalazi.

Foto: Kurir Televizija