Slušaj vest

Dečko nedavno preminule glumice Hejden Panetijer, Brajan Hikerson, završio je sa lisicama na rukama posle incidenta u jednom baru u Južnoj Karolini. Prema navodima izvora, 37-godišnjak je, dok je sedeo na trotoaru sa lisicama na rukama, vikao na policajce zbog smrti svoje devojke i optuživao ih da su odali informacije javnosti.

Veče uz alkohol završilo se haosom

Brajan je, prema pisanju TMZ-a, satima pio sa svojim bratom Zekom u baru Wild Wing Cafe u Grinvilu, u Južnoj Karolini, pre nego što su obojica izbačeni zbog incidenta u kojem je navodno bacao stolicu.

Izvori tvrde da je sve eskaliralo kada je Brajan prišao šanku da razgovara sa gostima, a zatim navodno podigao barsku stolicu i bacio je iza sebe.

Na snimku do kojeg je došao TMZ vidi se kako ga tokom svađe jedna osoba podiže u vazduh, nakon čega ga iznose iz bara dok se čuje konobar kako viče: "Pustite ga!"

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Policija im stavila lisice

Policija Grinvila saopštila je da je na lice mesta pozvana zbog prijavljenog napada i da je po dolasku zatekla braću u sukobu sa drugim ljudima ispred lokala.

Obojica su stavljene lisice, ali je uhapšen samo Zek Hikerson zbog narušavanja javnog reda i mira, nakon što je, prema navodima policije, počeo da vređa prisutne psovkama.

Brajan je ubrzo pušten, ali je pre toga počeo da optužuje policiju da je javnosti otkrila informacije o smrti Hejden Panetijer.

"Policija Grinvila je to pustila u javnost kada mi je devojka umrla", vikao je, prenosi TMZ.

Hejden pronađena bez svesti u stanu

Prošlog meseca zvezda serija Heroes i Nashville pronađena je bez svesti u stanu u Grinvilu, gde je boravila sa Brajanom.

Prema policijskom izveštaju do kojeg je došao The U.S. Sun, upravo je Zek ušao u stan i zatekao glumicu bez svesti u stolici, dok je Brajan spavao u drugoj sobi.

Zek je za TMZ rekao da je Brajan dao Narkan 36-godišnjoj glumici i majci dvoje dece, koja je bila nominovana za dva Zlatna globusa, ali su lekari po dolasku mogli samo da konstatuju smrt.

Foto: MiamiPIXX / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Istraga zbog sumnje na predoziranje još traje

Prema audio-snimku poziva hitnoj službi, Hejden je doživela srčani zastoj, a postojala je i sumnja na predoziranje.

Tačan uzrok njene smrti još nije zvanično utvrđen. Američka Uprava za borbu protiv droge (DEA) pokrenula je istragu, dok se paralelno vodi i krivična istraga kako bi se utvrdilo da li je neko odgovoran za njenu smrt.

Tri meseca pre smrti, prema navodima Page Sixa, Hejden je u hotelsku sobu u Nešvilu naručila alkohol i kanistere sa azot-suboksidom, poznate kao "vipetsi".

To se dogodilo u periodu kada je javno tvrdila da je trezna i zdrava, promovišući svoju knjigu nakon višegodišnje borbe sa alkoholizmom i zavisnošću od opioida.

Majka nikada nije odobravala njihovu vezu

Posle tragične smrti glumice, njena majka Lesli Vogel javno je kritikovala obnovljenu vezu sa Brajanom Hikersonom i otkrila da je porodica očajnički želela da ga udalji od Hejden.

Njihova turbulentna ljubavna priča počela je 2018. godine. Brajan je više puta hapšen zbog nasilja nad glumicom

Već 2019. godine, nakon što je porodica izrazila zabrinutost zbog njihove veze, Hikerson je uhapšen zbog porodičnog nasilja posle incidenta u Hejdeninoj kući.

Glumica je tada navodno zadobila povrede na rukama, ušima i vratu.

Samo nekoliko dana kasnije viđeni su zajedno kako držeći se za ruke razgledaju automobile, iako se protiv njega vodio postupak za teško krivično delo, koji je kasnije delimično odbačen zbog nedostatka svedoka koji bi sarađivali sa tužilaštvom.

Na Dan zaljubljenih 2020. godine Brajan je ponovo uhapšen zbog porodičnog nasilja tokom njihovog odmora u Vajomingu.

Osuđen je na 45 dana zatvora, ali je, prema izveštajima, iza rešetaka proveo 12 dana.

1/9 Vidi galeriju EVO ZAŠTO JE BIVŠA KLIČKOVA VERENICA POSLALA DETE KOD OCA: Bila na ivici SMRTI, alkoholisana i puna tableta na koje se navukla! Foto: Printscreen/Youtube/People

Uprkos svemu, stalno su se mirili

Iako je Hejden kasnije javno govorila o nasilnoj prirodi njihove veze, par je ponovo viđen zajedno u julu 2021. godine, neposredno pre nego što je Hikerson optužen da je učestvovao u velikoj tuči u jednom holivudskom baru.

Ponovo su se pojavili zajedno 2023. godine na sahrani njenog brata Džensena Panetijera, a Brajan joj je pomagao na aerodromu u Los Anđelesu dok je u martu ove godine hodala uz pomoć štaka.

Prema TMZ-u, njih dvoje su ponovo bili zajedno i svoju obnovljenu romansu držali daleko od očiju javnosti.

"Hejdenin tim smatrao je da je Brajan loš za njen imidž", rekao je izvor za taj portal.