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Dvejn "Kif D" Dejvis (63) proglašen je krivim za ubistvo prvog stepena izvršeno smrtonosnim oružjem, skoro tri decenije nakon što je slavni Tupak Šakur ubijen u pucnjavi. Na suđenju su otkriveni novi detalji koji su decenijama intrigirali javnost.

Porota u Las Vegasu proglasila je 63-godišnjeg Duanea "Kifi D" Dejvisa krivim po jednoj tački optužnice za ubistvo smrtonosnim oružjem. Tupak Šakur ubijen je u pucnjavi iz vozila u pokretu 7. septembra 1996. godine, na vrhuncu svoje karijere, kada je imao samo 25 godina, u vreme žestokog rivalstva između hip-hop scena istočne i zapadne obale Sjedinjenih Američkih Država.

Njegova izdavačka kuća Death Row Records bila je simbol zapadne obale, dok je Bad Boy Records predstavljao istočnu. Sukob je dodatno podgrejan javnim prozivkama između Tupaka Šakura i Kristofera Volasa, poznatijeg kao Bigi Smols.

Fotografije sa suđenja za ubistvo Tupak Šakura:

1/5 Vidi galeriju Suđenje Dvejnu Kif Di Dejvisu za smrt Tupak Šakura Foto: POOL / Getty images / Profimedia

Novi snimci bacili sasvim novo svetlo na poslednje sate slavnog repera

Nedavno su predstavljeni novi dokazi, fotografije i video-materijali koji su istražiteljima i javnosti pružili drugačiji pogled na događaje koji su prethodili smrti jedne od najvećih muzičkih zvezda svih vremena.

Jedan od ključnih dokaza je video-snimak iz hotela MGM Grand, na kojem se vidi sukob između Tupaka Šakura, Mariona "Sjudža" Najta i njihovih saradnika sa Orlandom "Bejbi Lejnom" Andersonom, članom rivalske bande South Side Crips.

Prema snimku, Tupak i Najt nalazili su se u grupi od desetak ljudi koja je prišla Andersonu u predvorju hotela.

Na video-zapisu vidi se kako Anderson pada na pod, dok ga više ljudi udara i šutira. Pripadnici obezbeđenja bili su u blizini, ali ozbiljnija intervencija nije usledila.

Nakon sukoba, Tupak i Sjudž Najt napustili su hotel pre dolaska policije.

Foto: STEVE MARCUS / AFP / Profimedia

Tuča koja je, prema istrazi, pokrenula krvavu osvetu

Upravo ovaj događaj godinama se smatra jednim od ključnih trenutaka u istrazi, jer su mnogi verovali da je kasnija pucnjava bila čin osvete.

Istražitelji su dugo zastupali teoriju da se Orlando Anderson nakon tuče ponovo sastao sa članovima svoje bande. Prema toj verziji događaja, odlučili su da pronađu Tupaka i osvete mu se zbog napada u hotelu.

Među ljudima koji su, prema navodima istražitelja, povezani sa tim planom bio je i Duane "Kifi D" Dejvis, Andersonov stric.

Beli Kadilak prišao BMW-u, a zatim je odjeknula rafalna paljba

Samo nekoliko sati nakon sukoba u hotelu, Tupak se nalazio u crnom BMW-u kojim je upravljao Sjudž Najt. Dok su se vozili kroz Las Vegas, pored njihovog automobila zaustavio se beli Kadilak.

Iz vozila je otvorena vatra, a napadač je ispalio više hitaca prema BMW-u. Tupak je pogođen četiri puta, dok je Najt zadobio lakše povrede.

Reper je hitno prebačen u bolnicu, gde su lekari danima pokušavali da mu spasu život.

Foto: WG/MPI / Film Stills / Profimedia

Lekari su morali da mu uklone desno plućno krilo

Jedan od najpotresnijih detalja jeste činjenica da Tupak nije odmah preminuo nakon napada.

Kada su stigli policija i hitna pomoć, reper je još davao znake života. Prevezen je u Univerzitetski medicinski centar u Las Vegasu, jednu od vodećih bolnica u gradu.

Tokom suđenja prikazane su fotografije sa obdukcije slavnog repera. Jedan metak probio mu je grudni koš i teško oštetio desno plućno krilo, zbog čega su hirurzi morali da ga uklone. Na eksplicitnim snimcima videle su se cevčice u grudima i tragovi operacija na njegovom telu.

Lekari su odmah znali da se radi o izuzetno teškim povredama. Prostrelne rane u predelu grudnog koša nosile su veliki rizik zbog oštećenja unutrašnjih organa i obilnog krvarenja.

Iako je operacija izvedena kako bi se sprečile dodatne komplikacije, njegovo stanje ostalo je kritično.

Poslednja borba trajala je šest dana

Nakon operacije, Tupak je priključen na aparate za održavanje života i uveden u medicinski izazvanu komu. Njegova porodica i prijatelji danima su čekali bilo kakav znak oporavka, ali su povrede bile previše ozbiljne.

Tupak Amaru Šakur preminuo je 13. septembra 1996. godine od posledica zadobijenih rana.

"Kifi D" decenijama izbegavao pravdu, a presudile su njegove sopstvene izjave

Duane "Kifi D" Dejvis decenijama je bio poznat istražiteljima kao osoba povezana sa slučajem. Uhapšen je 2023. godine u Hendersonu, u saveznoj državi Nevada, nakon odluke velike porote.

Tokom istrage, svedoci su ga opisivali kao člana bande South Side Crips, dok tužilaštvo tvrdi da nije bio čovek koji je pucao, već organizator napada.

Posebnu pažnju istražitelja privukle su njegove izjave iz brojnih intervjua, dokumentaraca i memoara, u kojima je godinama govorio o svom životu na ulici, uključujući i događaje povezane sa noći kada je Tupak ubijen.

Tužioci su tokom suđenja zaključili da je Dejvis, nekadašnji vođa ulične bande South Side Compton Crips, snosio punu odgovornost za zločin jer je, prema presudi, naredio napad i obezbedio oružje iz kojeg je njegov sestrić Orlando Anderson pucao na legendarnog repera.