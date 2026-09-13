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Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa vratili su se u Veliku Britaniju 26. avgusta sa decom i psima, a sada su javnosti pokazali delić svog novog života u Engleskoj.

Megan Markl podelila je prvi snimak porodičnog povratka u Veliku Britaniju, pruživši pratiocima uvid u to kako sada izgleda njihova svakodnevica.

U objavi na Instagramu u nedelju, 13. septembra, 45-godišnja vojvotkinja od Saseksa podelila je 35-sekundni video sa prizorima iz porodičnog života nakon što su se ona i suprug, princ Hari (41), nedavno vratili u njegovu domovinu sa decom – sinom princom Arčijem (7) i ćerkom princezom Lilibet (5), kao i njihovim psima Pulom i Mijom.

Foto: INSTAGRAM / Planet / Profimedia

Od romantične šetnje do blatnjavih lokvi

Snimak počinje prizorom Megan i Harija kako se drže za ruke dok šetaju napolju, a potom se smenjuju prizori koji deluju kao isečci iz njihovog novog svakodnevnog života.

Na jednom kadru vide se Lilibetine noge dok se greje pored kamina, dok Megan, u gumenim čizmama, skače po blatnjavoj lokvi.

U nastavku snimka Lilibet vozi bicikl, dok Arči trči pored nje.

Pažnju je privukao i njegov glas, jer se čini da je sedmogodišnjak pokupio britanski akcenat svog oca.

"Go! Go!", može se čuti kako Arči navija, a njegov izgovor zvuči izrazito britanski.

Hari sa decom uživa na vodi

Dok se u pozadini čuje pesma grupe Wham! "Wake Me Up Before You Go-Go", video se nastavlja prizorima porodice koja uživa u prirodi.

Jedan od kadrova prikazuje Harija, Arčija i Lilibet kako zajedno pecaju na čamcu.

Na vrhu ekrana tokom celog snimka stoje dva emodžija – britanska zastava i crveno srce.

Vratili se u Britaniju posle šest godina života u Americi

Hari i Megan stigli su u Veliku Britaniju 26. avgusta, samo nedelju dana nakon što je objavljeno da se sele u Harijevu domovinu sa porodicom na duži period.

Izvor blizak paru rekao je da su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa poslednji vikend pre preseljenja proveli sa bliskim prijateljima, uključujući prijatelje svoje dece, kao i sa Meganinom majkom Dorijom Regland.

Nakon preseljenja, izvor blizak Hariju i Megan rekao je da je njihov glavni fokus bio i ostao da decu smeste i naviknu na novu sredinu.

"Za sve ostalo će doći vreme. Ima mnogo toga da se uradi. Upravo su se preselili na drugi kraj sveta i veoma su zauzeti time da decu smeste i prilagode. To im je bio fokus i za sada će ostati tako. Srećni su što su se vratili", rekao je izvor.

1/5 Vidi galeriju Megan Markl Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Iammeysam / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Arči i Lilibet sada će pohađati školu u Britaniji

Porodica planira da svoju bazu u Velikoj Britaniji ima u domu koji nije povezan sa kraljevskim institucijama, i to tokom dužeg perioda.

Arči i Lilibet trebalo bi da pohađaju školu u Britaniji, dok će Hari i Megan istovremeno zadržati svoju kuću u Montecitu u Kaliforniji.

Par se u Kaliforniju preselio 2020. godine, nakon što su se povukli sa funkcija starijih članova britanske kraljevske porodice.