Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nika Fehmiu ćerka poznatog glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmijua, porodila se. Ona je sada na Instagramu podelila prvu sliku sa bebom.

Nika je podelila fotografiju iz porodičnog doma na kojoj se vide noge bebe čiji pol nije želela da otkriva.

- Dobro došlo kući malo naše - napisala je ona, a čestitke su se brzo nizale u komentarima.

nika podelila fotografiju bebe Foto: Instagrma/NikaFehmiu

Osim što ima poznate roditelje, Nika ima i poznatu baku i poznatog deku - Branku Petrić i Bekima Fehmijua.

Nika Fehmiju završila je međunarodne odnose i ljudska prava, ali radi u filmskoj industriji.

Branka Petrić Foto: Sonja Spasic/Kurir

Nika se na bajkovitom venčanju dala prošle godine

Nika Fehmiu, ćerka slavnog glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua, stala je na „ludi kamen“ i uplovila u bračne vode. Njeno venčanje bilo je prava bajka, a po osmesima mladenaca jasno je da su ovaj poseban dan dočekali u ogromnoj sreći i ljubavi.

1/8 Vidi galeriju Nika Fehmiu, ćerka glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua, udala se u raskošnom ambijentu. Pogledajte kako je izgledalo venčanje iz snova i ko su joj slavna baka i deda. Foto: Printscreen/Instagram

Proslava je bila upriličena u romantičnom okruženju, a gosti su mogli da uživaju u toploj i radosnoj atmosferi. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci, a jedan posebno je privukao pažnju – trenutak iz automobila, kada su mladenci mašući kroz prozor pokazali koliko su srećni i zadovoljni.