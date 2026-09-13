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Ketrin Zita-Džons (56) otkrila je tajnu zbog koje njen brak sa Majklom Daglasom (81) traje već 26 godina. Iako su jedan od najpoznatijih holivudskih parova, glumica tvrdi da je upravo vreme koje provode odvojeno jedan od razloga njihovog dugog braka.

Par se zaljubio pre gotovo tri decenije, a Daglas joj je, navodno, već pri prvom susretu rekao: „Biću otac tvoje dece“.

Danas imaju dvoje dece, Dilana (26) i Keri (23), a iza njih su i brojni teški trenuci.

Majkl Daglas i Ketrin Zita Džons Foto: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Ne bismo opstali da smo stalno zajedno“

Daglasu je 2013. godine dijagnostikovan rak grla, dok se Zita-Džons borila sa bipolarnim poremećajem. Par se tada nakratko razišao, ali su se ubrzo pomirili.

Glumica je za „Sandej Tajms Kaltur“ objasnila zbog čega veruje da je njihov odnos uspeo da prebrodi brojne izazove.

„Majkl mi kaže: 'Prihvati taj posao, to je sjajno.' On onda može da doleti i poseti me. To je mnogo bolje nego da se budimo sa pitanjem: 'Šta želiš za doručak, dušo?' Mislim da naš brak ne bi opstao da je tako izgledao“, rekla je Zita-Džons.

Prema njenim rečima, njih dvoje su uspeli da pronađu ravnotežu između zajedničkog života i sopstvenih karijera.

Dok se Daglas 2022. godine povukao iz glume nakon gotovo šest decenija karijere i poručio da bi se vratio jedino zbog neke „posebne“ uloge, Zita-Džons i dalje radi punom parom.

Posle uspeha u Netfliksovoj seriji „Wednesday“, njen naredni projekat biće glavna uloga u seriji „Kill Jackie“.

Kada ne snimaju, supružnici žive u Njujorku, gde su se preselili nakon deset godina provedenih na Bermudima.

1/4 Vidi galeriju Majkl Daglas i Ketrin Zita Džons na početku veze Foto: zixia / Alamy / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

I njihova deca krenula su stopama slavnih roditelja

Njihova deca, Dilan i Keri, nakon završetka fakulteta takođe grade glumačke karijere.

„Trude se. Morate da sledite svoju strast“, rekla je Zita-Džons, osvrćući se i na etiketu „nepo baby“, koja se koristi za decu poznatih roditelja.

Glumica smatra da je taj izraz nepravedan.

„Taj izraz je grozan jer ta deca nisu birala u kojoj će se porodici roditi, već sama traže svoj put. Ali oni to vole i dobri su u tome. Da nije tako, Majkl i ja bismo im prvi rekli: 'Znate šta? Možda bi bilo bolje da upišete pravo'“, objasnila je.

Keri debitovala u pozorištu

Keri, koja je prošle godine diplomirala na Univerzitetu Braun, u julu je imala svoj pozorišni debi u Njujorku. Glumila je u Čehovljevoj drami „Galeb“, koja se krajem juna igrala u Bruklinu, a snimak njenog nastupa ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Porodični prijatelj potvrdio je da su njeni roditelji „veoma ponosni“ na njen uspeh. I sama Keri je za časopis „Pipl“ govorila o želji da nastavi da se bavi glumom.

„Odrasla sam u pozorištu. Nisam studirala glumu, ali srećna sam što sam u kreativnom okruženju i nadam se da ću nastaviti tim putem“, rekla je.

Foto: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Keri je još 2018. godine za magazin „Taun end Kantri“ opisala kako izgleda odrastanje uz roditelje koji su decenijama pod svetlima reflektora.

„Oni me dobro prizemlje i podsete me: 'Pogledaj oko sebe. Život koji imaš je izvanredan'“, rekla je tada.

I dok njihova ćerka tek gradi svoje mesto u svetu glume, čini se da Ketrin Zita-Džons i Majkl Daglas i dalje pažljivo čuvaju formulu koja im je omogućila da njihov brak opstane gotovo tri decenije – ljubav, međusobnu podršku, ali i dovoljno prostora da svako ima svoj život i karijeru.

(Kurir.rs/Index.hr)