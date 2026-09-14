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Privatni život Jelisavete Orašanin već duže vreme privlači veliku pažnju javnosti, a nakon razvoda od košarkaša Miloša Teodosića uplovila je u romansu sa 11 godina mlađim glumcem Pavlom Mensurom.

Njih dvoje o romansi nisu javno govorili, ali su zajedničke fotografije, pojavljivanja i aktivnosti na društvenim mrežama mesecima podgrevali priče o strastvenoj romansi.

Pogledajte u galeriji fotografije:

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Jelisaveta i Pavle poznavali se godinama

Jelisaveta i Pavle nisu se upoznali neposredno pre nego što su počele glasine o njihovom odnosu. Poznavali su se i družili godinama, a još 2023. zajedno su bili na jednom rejvu, odakle su na društvenim mrežama objavljivali fotografije i snimke.

Nakon što se Jelisaveta razvela od Miloša Teodosića, sa kojim ima dvoje dece, sve češće se govorilo da je prijateljstvo sa Pavlom preraslo u bliskiji odnos.

Pogledajte u galeriji foografije Jelisavete i Miloša Teodosića:

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

Nih dvoje u početku pokušavali da svoj odnos drže daleko od očiju javnosti, ali su pratioci ubrzo počeli da primećuju detalje na njihovim profilima koji su dodatno podstakli spekulacije.

Prema navodima koji su se svojevremeno pojavili u javnosti, njihov odnos navodno je trajao oko šest meseci.

U početku druženja to su bile neke opšte i neobavezne teme. Dosta su pričali o poslu, ali i o sportu, koji oboje vole. Međutim, kad su počeli da se viđaju i nasamo, bez ostatka društva, Jelisaveta je Pavlu otvorila dušu i ispričala mu je sve što ju je mučilo. Žalila mu se da je nesrećna u braku i u ljubavi i da je jako usamljena.

Pavle Mensur objavio fotku Jelisavete Orašanin Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Isti izvor izneo je i tvrdnje o njenom tadašnjem braku sa Milošem Teodosićem:

- Rekla mu je da ona i Miloš u braku žive kao brat i sestra, da su odavno prestale emocije između njih i da je pitanje dana kada će krenuti svako svojim putem. Pričala mu je i o krizama koje je imala s Milošem tokom godina zajedničkog života i koje su oni nekako uspevali da prevaziđu i nastave dalje kao bračni partneri.

Kako je dalje tvrdio sagovornik, odnos se postepeno menjao.

- Dakle, ona je napravila prvi korak. Malo-pomalo, i Pavle se otvorio o svom privatnom životu, pa joj je govorio da i on nije srećan u ljubavi i da je trenutno singl. On ju je tešio, što je njoj jako prijalo. Ubrzo je usledio i prvi poljubac - pričao je izvor.

Pavle Mensur sa psom Ljubicom Jelisavete Orašanin Foto: Instagram/jagodenamagli



Pavle Mensur ranije otkrio šta ga privlači kod žena

Dok su trajale priče o njegovom odnosu sa Jelisavetom, ponovo je postala aktuelna Pavlova izjava iz 2022. godine, kada je govorio o tome kakve devojke mu privlače pažnju.

- Stvarno nemam tip devojke. Osim, ako se lep osmeh ne računa u tip devojke. Sa druge strane, to se negde i podrazumeva. Neka bude osmeh, mene radi osmeh. Kad žena ume lepo da se smeje - rekao je tada.

O glasinama koje su povezivale njegovog sina sa Jelisavetom svojevremeno je govorio i Irfan Mensur, ističući da se ne meša u Pavlove emotivne izbore.

Foto: Printscreen/ Instagram/ pavlemensur

- Vi ste me obavestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slučaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar. Njegovi izbori su njegova stvar on ima svoj život pobogu, čovek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Ne dajem mu savete. Odlučili smo nas dvojica da se ne savetujemo, možemo samo da pomognemo jedan drugome, ništa više.

Glasine o problemima počele u Crnoj Gori

Posle nekoliko meseci usledile su i prve priče da odnos između Jelisavete i Pavla više nije kao na početku.

Foto: Instagram

Prema tadašnjim navodima, prve nesuglasice pojavile su se tokom njihovog boravka u Crnoj Gori. Kao jedan od razloga navodno se pominjala Pavlova ljubomora, koja je, prema pisanju medija, počela da smeta Jelisaveti.

Pričalo se da takvo ponašanje nije bilo karakteristično za početak njihovog odnosa i da je upravo promena u njegovom ponašanju dovela do sve češćih trzavica.

Foto: Instagram

Nedugo zatim Pavle je fotografisan u noćnom izlasku u društvu nepoznate plavuše. Prema medijskim izveštajima, njih dvoje su zajedno plesali, a devojka ga je u jednom trenutku uhvatila za ruku. Navodno su potom zajedno napustili klub.

Ni Jelisaveta ni Pavle nisu se javno oglašavali o navodnom raskidu. Ipak, pažnju njihovih pratilaca privuklo je to što su prestali da prate jedno drugo na društvenim mrežama, što je dodatno podstaklo priče da je njihovom odnosu došao kraj.

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