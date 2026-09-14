Slušaj vest

Nika Fehmiju, ćerka je poznatog glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmijua, porodila se u tajnosti i na svet donela svoje prvo dete.

Ćerka glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua ne voli medijski da se medijski eksponira. Uliks je u braku sa srpskom glumicom Snežanu Bogdanović sa kojom se preselio u Ameriku.

Pogledajte u galeriji fotografije lepe Nike sa venčanja:

1/8 Vidi galeriju Nika Fehmiu, ćerka glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua, udala se u raskošnom ambijentu. Pogledajte kako je izgledalo venčanje iz snova i ko su joj slavna baka i deda. Foto: Printscreen/Instagram

Nika Fehmiu ima 30 godina, rođena je i živela nekoliko godina u Njujorku i važi za pravu lepoticu, a mnogi kažu da je pokupila najbolje od oba roditelja.

Osim što ima poznate roditelje, Nika ima i poznatu baku i poznatog deku - Branku Petrić i Bekima Fehmiua. Nika Fehmiu završila je međunarodne odnose i ljudska prava, ali radi u filmskoj industriji.

Nika izgleda prelepo, a fotografiju sa letovanja objavila je njena majka Snežana ponosno pokazujući kako uživa sa mezimicom.

Nika Fehmiu postaće majka Foto: Printscreen/Instagram/snezib

Prekinula porodičnu tradiciju

Nika se poput svojih roditelja, a potom bake i deke nije oprobala kao glumica. Snežanina mezimica, piše scenarija i režira kratke filmove u Njujorku, a uz to je radila i kao modni fotograf i asistent urednika na više različitih projekata kako u Srbiji, tako i u Njujorku.

Ovako je Snežana govorila o svojoj mezimici

S rođenjem ćerke Snežana kaže da se mnogo toga promenilo u njihovom životu.

Uliks Fehmiu, Snežana Bogdanović, Nika Fehmiu, Branka Petrić Foto: Nemanja Nikolić

" To vas natera da shvatite šta je važno, sebe samog više ne uzimate tako ozbiljno. Nika se rodila 1995. godine. Promenio se ugao iz koga sam posmatrala sopstveni život i pojačao se osećaj odgovornosti prema svemu što radim" rekla je Snežana ranije za medije i dodala:

" Ja sam predložila ime, a Uliks ga je odmah zavoleo. U našoj ćerki izmešale su se sve tri religije s naših prostora. Nika je boginja pobede, ime se sreće svuda, a kod nas ga ima na primorju" objasnila je za medije Snežana Bogdanović.

Video: Uliks Fehmiu na Sarajevo film festivalu