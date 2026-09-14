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Glumica Sandra Bulok (62) je u emisiji "Live with Kelly and Mark" rekla da je te noći bila zabrinuta za svoje novorođenče. Kada ju je voditelj Mark Konsuelos pitao čega se najviše seća sa dodele prestižnih nagrada, Bulok je odgovorila: "Ničega!“. Kako je dodala, bila je tog dana potpuno iscrpljena.

"Spavala sam možda dva sata. Skrivala sam novorođenče. Niko nije znao da imam Lua, a on je imao refluks, pa je spavao u intervalima od dva sata. Tako da se ne sećam te noći“, istakla je Bulok.

Sandra na dodeli Oskara 2010. godine Foto: Kathy Hutchins / Capital pictures / Profimedia

Dodala je da je, uprkos važnosti dodele Oskara, samo mislila o tome da što pre stigne kući svom sinu. "Jednostavno sam znala da želim da idem kući jer sam morala da ga hranim. Znala sam da je osobi koja se brinula o njemu verovatno nije lako".

Kada je konačno stigla kući, još uvek je bila u haljini. "Nisam mogla da je skinem, pa sam samo sela sa Lu. Oskar je bio na podu, a Lu mi je bila u krilu“, naglasila je i nastavila:

Sandra Bulok Foto: Chris DELMAS / AFP / Profimedia

"To je bio najbolji način da provedem veče jer je bilo tako intenzivno. Mislim da bi cela stvar bila još više potresna da nisam bila toliko umorna. Samo sam želela da idem kući“.

Iako je žurila da se vrati bebi, nije mogla da ode odmah posle ceremonije. "Morali smo da idemo na žurku nakon dodele, a zatim da čekamo da mi ugraviraju ime na statuetu. Pitala sam ih da li mogu malo da ubrzaju. Posle toga smo se oprostili i pobegla sam". Ljudi oko nje su pretpostavili da ju je jednostavno savladao umor.

"A ja sam bila umorna! Ali samo sam želela da se vratim kući malom biću za koje niko nije znao", poručila je na kraju.

Podsetimo, oskarovka je sina usvojila u januaru 2010. godine u Nju Orleansu. Glumica ima i ćerku Lajlu, koja je rođena u Luizijani, a Sandra ju je usvojila iz hraniteljske porodice 2015.

(Kurir.rs/Žena)

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