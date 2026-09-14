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Nina Seničar godinama važi za jednu od naših najuspešnijih glumica i modela u inostranstvu, a osim poslovnim uspesima, pažnju privlači i izgledom. Glumica, koja je u braku sa američkim kolegom Džejem Elisom, i nakon dva porođaja može da se pohvali zategnutom figurom, a sada je pokazala i koliko truda ulaže da bi ostala u dobroj formi.

Na društvenim mrežama podelila je snimak sa treninga, na kojem se vidi deo njene trening rutine. Nina ozbiljno pristupa vežbanju, a rezultati redovne fizičke aktivnosti očigledni su i na njenoj figuri.

Foto: Instagram/ninasenicar

Međutim, trening nije jedino na šta obraća pažnju. Seničareva je i ranije govorila da joj je zdrava ishrana važan deo svakodnevice, ali i da sebi ne uskraćuje baš sve što voli.

Dan započinje smutijem sa čak 13 sastojaka

Nina je svojevremeno otkrila da ne veruje u izgladnjivanje i preskakanje obroka. Umesto toga, trudi se da tokom dana ima tri kvalitetna obroka, zbog čega, kako kaže, nema potrebu za čestim grickanjem.

- Svaki dan počinjem smutijem od povrća, koji ima 13 sastojaka. Volim pravu hranu - ribu, jaja, povrće, voće… Dobro jedem tri puta dnevno i ne preskačem obroke, pa zato nikada nemam napade gladi niti potrebu da nešto grickam. Mada, iskreno, otkad sam prešla tridesetu, primećujem da je mnogo teže ostati u top-formi - priznala je svojevremeno Nina.

Pogleadjte u galeriji kako Nina Seničar izgleda u kupaćem:

1/4 Vidi galeriju Nina Seničar nakon 3 porođaja uspela da liniju dovede do savršenstva i pokazala izvajanu figuru Foto: Instagram/ninasenicar, Printscreen/Instagram/ninasenicar

Iako se zdrave navike nalaze visoko na njenoj listi prioriteta, postoji jedna poslastica kojoj teško kaže „ne“.

- Celog života se trudim da jedem zdravo. Nisam ljubitelj hleba i testenine, volim meso i ribu, a sladoled mi je slaba tačka - rekla je tada.

Redovni treninzi, uravnotežena ishrana i izbegavanje preskakanja obroka, po svemu sudeći, predstavljaju njen recept za održavanje forme.

Nina Seničar proslavila sinu prvi rođendan Foto: Printscreen/Instagram/ninasenicar

Nina Seničar sa porodicom živi u vili vrednoj 4,5 miliona dolara

Osim Ninine karijere i izgleda, pažnju javnosti privlači i luksuzni dom u kojem živi sa suprugom Džejem Elisom i njihovom decom u Los Anđelesu.

Vrednost kuće procenjena je na oko 4,5 miliona dolara, a nekretninu je kupio njen suprug. Reč je o istorijskom zdanju izgrađenom još 1919. godine, koje je nakon temeljne renovacije dobilo potpuno novo lice.

Pogleadjte u galerii kako izgleda njen luksuzni dom:

1/10 Vidi galeriju NINA SENIČAR ŽIVI HOLIVUDSKI SAN Zavirite u LUKS VILU srpske glumice i Džeja Elisa vrednu 4,5 MILIONA $! KUĆNI BIOSKOP, BAZEN... Foto: Profimedia

Enterijer je uređen elegantno i sofisticirano, uz detalje koji podsećaju na luksuzne evropske hotele, dok je prilikom obnove sačuvan karakter stare građevine.

Posebno je zanimljivo to što nekretnina podleže Milsovom zakonu, programu koji vlasnicima istorijski značajnih objekata u Kaliforniji može da omogući poreske olakšice u zamenu za njihovo očuvanje i restauraciju.

Porodični dom Nine Seničar prostire se na dva nivoa i ima tri spavaće sobe i tri kupatila. Spavaći deo nalazi se na spratu, dok su na donjem nivou smešteni dnevni boravak, formalna trpezarija i prostorija sa stolom za bilijar.

Jedan od najupečatljivijih delova kuće svakako je prostrana kuhinja. Mermer dominira enterijerom, dok se u njenom središtu nalazi veliko kuhinjsko ostrvo namenjeno i za obedovanje. Prostor upotpunjuju moderni uređaji od nerđajućeg čelika, čime je istorijski karakter kuće spojen sa savremenim komforom.

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