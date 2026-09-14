Naša najbogatija glumica pokazala kako održava liniju posle dva porođaja: Zategnuta je kao praćka, a ovo je njena tajna
- Nina Seničar pokazala je deo trening rutine iz teretane, uz koju održava zategnutu figuru i posle dva porođaja.
- Ranije je otkrila da dan počinje smutijem od 13 sastojaka i da ne preskače obroke, već jede tri kvalitetna obroka dnevno.
- Iako vodi računa o ishrani, priznala je da joj je sladoled slaba tačka i da mu teško odoleva.
Nina Seničar godinama važi za jednu od naših najuspešnijih glumica i modela u inostranstvu, a osim poslovnim uspesima, pažnju privlači i izgledom. Glumica, koja je u braku sa američkim kolegom Džejem Elisom, i nakon dva porođaja može da se pohvali zategnutom figurom, a sada je pokazala i koliko truda ulaže da bi ostala u dobroj formi.
Na društvenim mrežama podelila je snimak sa treninga, na kojem se vidi deo njene trening rutine. Nina ozbiljno pristupa vežbanju, a rezultati redovne fizičke aktivnosti očigledni su i na njenoj figuri.
Međutim, trening nije jedino na šta obraća pažnju. Seničareva je i ranije govorila da joj je zdrava ishrana važan deo svakodnevice, ali i da sebi ne uskraćuje baš sve što voli.
Dan započinje smutijem sa čak 13 sastojaka
Nina je svojevremeno otkrila da ne veruje u izgladnjivanje i preskakanje obroka. Umesto toga, trudi se da tokom dana ima tri kvalitetna obroka, zbog čega, kako kaže, nema potrebu za čestim grickanjem.
- Svaki dan počinjem smutijem od povrća, koji ima 13 sastojaka. Volim pravu hranu - ribu, jaja, povrće, voće… Dobro jedem tri puta dnevno i ne preskačem obroke, pa zato nikada nemam napade gladi niti potrebu da nešto grickam. Mada, iskreno, otkad sam prešla tridesetu, primećujem da je mnogo teže ostati u top-formi - priznala je svojevremeno Nina.
Pogleadjte u galeriji kako Nina Seničar izgleda u kupaćem:
Iako se zdrave navike nalaze visoko na njenoj listi prioriteta, postoji jedna poslastica kojoj teško kaže „ne“.
- Celog života se trudim da jedem zdravo. Nisam ljubitelj hleba i testenine, volim meso i ribu, a sladoled mi je slaba tačka - rekla je tada.
Redovni treninzi, uravnotežena ishrana i izbegavanje preskakanja obroka, po svemu sudeći, predstavljaju njen recept za održavanje forme.
Nina Seničar sa porodicom živi u vili vrednoj 4,5 miliona dolara
Osim Ninine karijere i izgleda, pažnju javnosti privlači i luksuzni dom u kojem živi sa suprugom Džejem Elisom i njihovom decom u Los Anđelesu.
Vrednost kuće procenjena je na oko 4,5 miliona dolara, a nekretninu je kupio njen suprug. Reč je o istorijskom zdanju izgrađenom još 1919. godine, koje je nakon temeljne renovacije dobilo potpuno novo lice.
Pogleadjte u galerii kako izgleda njen luksuzni dom:
Enterijer je uređen elegantno i sofisticirano, uz detalje koji podsećaju na luksuzne evropske hotele, dok je prilikom obnove sačuvan karakter stare građevine.
Posebno je zanimljivo to što nekretnina podleže Milsovom zakonu, programu koji vlasnicima istorijski značajnih objekata u Kaliforniji može da omogući poreske olakšice u zamenu za njihovo očuvanje i restauraciju.
Porodični dom Nine Seničar prostire se na dva nivoa i ima tri spavaće sobe i tri kupatila. Spavaći deo nalazi se na spratu, dok su na donjem nivou smešteni dnevni boravak, formalna trpezarija i prostorija sa stolom za bilijar.
Jedan od najupečatljivijih delova kuće svakako je prostrana kuhinja. Mermer dominira enterijerom, dok se u njenom središtu nalazi veliko kuhinjsko ostrvo namenjeno i za obedovanje. Prostor upotpunjuju moderni uređaji od nerđajućeg čelika, čime je istorijski karakter kuće spojen sa savremenim komforom.
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