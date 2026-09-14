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Tajlandske vlasti su naredile uklanjanje ovih fotografija sa interneta, ali ove fotografije su i dalje dostupne.

Ekscentrični kralj Tajlanda čak je i pretio tužbom Fejsbuku zbog ovih fotografija, koje je 2016. godine snimio prolaznik u Minhenu. Na njima se vidi 64-godišnji Maha kako šeta sa svojom devojkom, noseći lažne „rukave“ s tetovažama.

Ove fotografije krše strogi tajlandski zakon o uvredi kraljevske porodice („lese-majeste“), koji predviđa kaznu zatvora do 15 godina. Prema podacima Svetskog pokreta za ljudska prava, u poslednje tri godine uhapšeno je 105 ljudi zbog kršenja ovog zakona.

Kralj Tajlanda Foto: Printscreen/Instagram/Welcome,jpeg

Međutim, neobičan stil oblačenja najbogatijeg kralja na svetu samo je vrh ledenog brega kada je reč o njegovim kontroverzama. Njegovi propali brakovi i nezasita sklonost prema ženama kralja Tajlanda već godinama su tema tihih razgovora u njegovoj zemlji. Čak ga je i njegova majka, kraljica Sirikit, nazvala zavodnikom.

„Moj sin, prestolonaslednik, pomalo je kao Don Žuan“, rekla je Sirikit tokom posete SAD-u 1982. godine. „On je dobar student, dobar momak, ali žene ga smatraju zanimljivim, a on njih još zanimljivijim.“

Kralj Tajlanda Foto: Printscreen/Instagram/Welcome,jpeg

Kralj sa tri braka i mnogim skandalima

Maha je postao kralj Tajlanda nakon smrti svog oca, kralja Bhumibola Aduljadeja, koji je vladao čak 70 godina. Za razliku od svog oca, Maha je tri puta bio u braku, ostavljajući za sobom niz skandala.

Prvi brak sklopio je 1977. godine s princezom Soamsavali Kitijakarom, svojom rođakom. Imali su ćerku, ali je brak bio osuđen na propast. Tokom braka Maha je imao ljubavnicu, glumicu Juvađidu Polprasert, s kojom je dobio četvoricu sinova i jednu ćerku.

Kada je Soamsavali odbila da se razvede, Maha je 1993. godine podneo tužbu za razvod, kriveći isključivo nju za propast braka. Nakon razvoda, oženio je Juvađidu, ali je brak okončan nakon samo dve godine, kada je ona pobegla u Veliku Britaniju.

Besan zbog njenog odlaska, Maha je postavio plakate oko svoje palate, optužujući Juvađidu za preljubu s 60-godišnjim tajlandskim vazduhoplovnim maršalom. Njihovi sinovi kasnije su tvrdili da im je zabranjen povratak u Tajland.

Kontroverzni kralj Tajlanda Maha Vađiralongkorn Foto: Printscreen/Instagram/Welcome,jpeg

Postavio psa za maršala

Treći brak Maha je sklopio 2001. godine s konobaricom Srirasmi Suvadi, koja je od 1992. godine bila u njegovoj službi. Par je dobio sina, princa Dipankorna Rasmijotija, a kralj je tada izjavio da planira da se „skrasi“.

Međutim, 2014. godine Srirasmi je lišena svih kraljevskih titula i proterana na tajnu lokaciju, dok su njeni roditelji osuđeni na dve i po godine zatvora zbog „uvrede kraljevske porodice“.

Kralj Maha poznat je i po svojoj neobičnoj ljubavi prema psu Foo Foo-u, kog je unapredio u čin vazduhoplovnog maršala. Pas je prisustvovao zvaničnim događajima u smokingu, a nakon smrti mu je priređena četvorodnevna budistička sahrana.

Kralj Tajlanda Foto: PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP / Profimedia

Jedan od najvećih skandala uključuje video-snimak proslave rođendana psa, na kojem se vidi kako Srirasmi, samo u tangama i bez brusa, hrani psa tortom i jede iz iste činije.

Danas je Maha povezan sa stjuardesom Suthidom Vajiralongkorn na Ajudajom, koja je unapređena u čin generala u kraljevskoj gardi. Takođe se spekuliše o njegovoj vezi s bivšom medicinskom sestrom Sineenat Vongvadžirapakdi.

Kralj Tajlanda Foto: PAIROJ / AFP / Profimedia

Nepopularni kralj koji vlada strahom

Za razliku od svog oca, koji je bio obožavan, Maha je među narodom nepopularan i svoju vlast bazira na strahu. Prema izveštajima Vikiliksa iz 2011. godine, mnogi zvaničnici su želeli da tron preuzme njegova mlađa sestra, ali tajlandski zakoni to zabranjuju.

Novinar Endrju Mekgregor Maršal, koji je morao da napusti Tajland zbog kritika na račun monarhije, izjavio je: „Da se kraljevska porodica u Velikoj Britaniji ponaša ovako, imali bismo pravo da ih kritikujemo i smejemo im se. Međutim, u Tajlandu su ljudi ućutkani.“

(Kurir.rs/ Blic Žena)

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