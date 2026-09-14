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Rade Šerbedžija ima karijeru kakvom malo koji glumac sa naših prostora može da se pohvali, ali kada se svetla pozornice ugase, jedna od njegovih omiljenih uloga ipak je ona porodična. Čuveni glumac danas je deda sedmoro unučadi, a pažnju javnosti poslednjih meseci posebno privlači Sergej, sin njegove ćerke Lucije Šerbedžije i reditelja Filipa Gajića, koji je nedavno postao punoletan.

Sergej je izrastao u markantnog mladića, a na fotografijama koje njegova majka povremeno objavljuje mnogi primećuju koliko fizički podseća na oca. Ipak, izgleda da od porodice nije nasledio samo izgled, već i ljubav prema umetnosti.

Lucija mu je za 18. rođendan posvetila emotivnu poruku

Kada je njen sin proslavio punoletstvo, Lucija nije krila koliko je ponosna, pa mu je na društvenim mrežama posvetila nekoliko reči.

- Ovaj dečko, najdivniji na svetu danas je punoletan. Uhhh, ponosna do svemira, napisala je glumica.

Sergej je rođen tokom njenog braka sa rediteljem Filipom Gajićem, a odrastanje u porodici u kojoj su gluma, film, pozorište i muzika praktično deo svakodnevice očigledno je ostavilo trag.

Iako je kao dete trenirao fudbal, kasnije su ga mnogo više privukli muzika i gluma.

Pronašao majčinu gitaru, a dedu nagovorio da ga upiše na Rok akademiju

Lucija je svojevremeno ispričala da je Sergejeva ljubav prema muzici počela sasvim spontano, kada je u kući pronašao njenu gitaru.

- Otkrio je moju gitaru i nagovorio dedu da ga upiše na Rok akademiju. I sad svira od jutra do mraka. Šalimo se da imamo svog Boba Dilana. Osim što je otkrio gitaru, upisao je i dramsku školu, ispričala je Lucija.

Da li će Sergej jednog dana profesionalno krenuti stopama majke, oca i slavnog dede tek ostaje da se vidi, ali je jasno da ga umetnost već ozbiljno zanima.

Njegov otac je reditelj Filip Gajić



Sergejev otac Filip Gajić poznati je pozorišni reditelj i glumac. Nakon braka sa Lucijom Šerbedžijom, sa kojom ima Sergeja i ćerku Anastasiju Nastju, Gajić je nastavio život sa glumicom Janom Milosavljević, koja je od njega mlađa 23 godine i sa kojom je dobio sina Joakima.

Filip je tokom godina privlačio pažnju javnosti i svojim emotivnim životom, ali i umetničkim radom, dok se za Sergeja danas sve češće komentariše da je upravo od njega nasledio markantan izgled.

Rade Šerbedžija je deda sedmoro unučadi

Iako zbog posla godinama živi između različitih gradova i država, Šerbedžija je, prema rečima njegove ćerke, veoma vezan za porodicu i koristi priliku da vreme provede sa unucima kad god može.

Rade Šerbedžija na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić

Rade ima sedmoro unučadi. Njegov sin Danilo ima Ivana, Pavla i Kalu, Lucija ima Sergeja i Anastasiju Nastju, Nina sina Gorjana Danu, dok Vanja, koja živi u Londonu, ima ćerku Maru Lenku.

Lucija je jednom prilikom otkrila i kako izgledaju dolasci njenog oca u Zagreb.

- On dođe u Zagreb, obiđe sve unuke, kupi poklone, nahrani ih. Neverovatan je. Njega to baš ispunjava, pravi je porodičan čovek. Nisu svi imali sreću odrastati uz takve roditelje, ispričala je glumica.

A sudeći prema Sergejevim interesovanjima, u porodici Šerbedžija već raste još jedna generacija kojoj su muzika, gluma i scena postali prirodno okruženje.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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