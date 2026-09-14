Pred gledaoce u Srbiji, nakon više od trideset godina, stiže legendarna serija, ona zbog koje su se svojevremeno menjali rasporedi obaveza kako bi se ispratila naredna epizoda i život porodice Karington, originalna verzija serije „Dinastija“.

Tokom osamdesetih godina bila je jedna od najgledanijih serija na svetu, a jedna od sezona bila je najgledanija televizijska emisija u Sjedinjenim Američkim Državama. Na prostoru čitave bivše Jugoslavije, gde je prikazivana sredinom osamdesetih godina, imala kultni status.

Prepoznatljiva muzika iz serije probudiće nostalgiju kod mnogih, a interesantna radnja, spletke, intrige i razotkrivanja najdubljih tajni privući će pažnju onih koji će je sada prvi put gledati, i to na Kurir televiziji. Glavni likovi su naftni magnat Blejk Karington, njegova nova supruga Kristl, kao i njegova bivša supruga Aleksis.



Ovu američku televizijsku sapunicu , čija se radnja vrti oko Karingtonovih, bogate porodice koja živi u Denveru, kreirali su Ričard i Ester Šapiro, a producirao ju je čuveni Aron Speling.

