ORIGINALNA SERIJA „DINASTIJA“, POSLE VIŠE OD 30 GODINA PRED GLEDAOCIMA U SRBIJI – SJAJ I BEDA KARINGTONOVIH, OD DANAS, RADNIM DANIMA NA KURIR TElELVIZIJI
Pred gledaoce u Srbiji, nakon više od trideset godina, stiže legendarna serija, ona zbog koje su se svojevremeno menjali rasporedi obaveza kako bi se ispratila naredna epizoda i život porodice Karington, originalna verzija serije „Dinastija“.
Tokom osamdesetih godina bila je jedna od najgledanijih serija na svetu, a jedna od sezona bila je najgledanija televizijska emisija u Sjedinjenim Američkim Državama. Na prostoru čitave bivše Jugoslavije, gde je prikazivana sredinom osamdesetih godina, imala kultni status.
Prepoznatljiva muzika iz serije probudiće nostalgiju kod mnogih, a interesantna radnja, spletke, intrige i razotkrivanja najdubljih tajni privući će pažnju onih koji će je sada prvi put gledati, i to na Kurir televiziji. Glavni likovi su naftni magnat Blejk Karington, njegova nova supruga Kristl, kao i njegova bivša supruga Aleksis.
Ovu američku televizijsku sapunicu , čija se radnja vrti oko Karingtonovih, bogate porodice koja živi u Denveru, kreirali su Ričard i Ester Šapiro, a producirao ju je čuveni Aron Speling.
„Dinastija“ je 1983. godine osvojila nagradu Zlatni globus za najbolju dramsku TV seriju. Takođe, ova serija je iznedrila uspešnu liniju modnih i luksuznih proizvoda.
Ne propustite, od danas, svakog radnog dana od 17.00 i 23.10 na Kurir televiziji nova dešavanja na relaciji Karingtonovih, naftnih magnata iz Denvera u Koloradu, i Kolbijevih, suparničke porodice, kao i brojne spletke, intrige i porodične drame.