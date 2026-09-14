Kim Kartal izjavila je da glumice iz serije Seks i grad nikad nisu bile dobre prijateljice

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Majkl Patrik King danas, 14. septembra, puni 72 godine, a iza sebe ima karijeru dugu nekoliko decenija. Ipak, njegovo ime zauvek je vezano za jednu od najpopularnijih serija svih vremena. "Seks i grad" priča o četiri žene, njihovim ljubavima, prijateljstvu, karijeri, seksu i životu u Njujorku.

Iako je kreator serije Darren Star, King je bio jedna od ključnih osoba koje su oblikovale njen svet. Pridružio se projektu kao scenarista, a kasnije postao izvršni producent i osoba koja je imala veliki uticaj na pravac u kojem se priča razvijala. Pre nego što je postao sinonim za Keri, Mirandu, Šarlot i Samantu, King je gradio karijeru u komediji. Pisao je za serije poput "Murphy Brown" i "Will & Grace", a iskustvo iz tih projekata kasnije je preneo u "Seks i grad".

Majkl Patrik King Foto: Profimedia

Čovek koji je razumeo četiri potpuno različite žene

King je mnogo govorio o pisanju snažnih ženskih likova, a Television Academy u njegovom intervjuu posebno izdvaja upravo njegov rad na razvoju junakinja i način na koji je serija predstavljala individualnost. Zbog toga "Seks i grad" nije bio samo niz priča o muškarcima i ljubavnim problemima. U centru su bile žene koje pokušavaju da pronađu svoje mesto, donesu odluke, pogreše, promene mišljenje i nastave dalje.

Keri i Zverka - kraj koji je već znao

Jedna od najvećih misterija serije godinama je bila sudbina Keri i Zverke. Da li će završiti zajedno ili će njihova komplikovana veza zauvek ostati samo još jedna ljubavna priča?

Keri i Zverka Foto: Prinstcreen

King je kasnije otkrio da je znao da će Keri i Zverka na kraju završiti zajedno, iako odluka da se konačno otkrije njegovo pravo ime - Džon Džejms Preston - nije bila unapred potpuno razrađena. Do tog trenutka došlo je tokom pisanja poslednje epizode. Finale je emitovano 22. februara 2004. godine, ali kraj serije nije označio i kraj njenog života.

Glumicama bilo neprijatno

King je otkrio da je napisao epizodu u kojoj četiri prijateljice potpuno otvoreno razgovaraju o veoma eksplicitnoj seksualnoj temi. Kada su glumice prvi put sele za sto i počele da čitaju scenario, Sara Džesika Parker i Kristin Dejvis su, prema njegovim rečima, pocrvenele i počele da se kikoću.

Scena iz serije Seks i grad Foto: Darren Star Productions / Home B / AFP / Profimedia

Takve scene danas možda ne deluju toliko šokantno, ali krajem devedesetih televizija još nije bila naviknuta na to da žene o seksu razgovaraju toliko otvoreno, bez potrebe da se zbog toga pravdaju. Upravo je to postao jedan od zaštitnih znakova "Seksa i grada".

Keri nikada nije trebalo da bude savršena

Danas se o Keri Bredšo često vode rasprave. Gledaoci analiziraju njene odluke, ponašanje prema prijateljicama, veze sa muškarcima i odnos sa Zverkom. Mnogi je smatraju sebičnom, impulsivnom ili čak toksičnom. Međutim, Majkl Patrik King nikada nije ni želeo da Keri bude savršena.

Sara Džesika Parker kao Keri Bredšo Foto: Entertainment Pictures, Entertainment Pictures / Alamy / Profimedia

Njena kontradiktornost bila je deo njenog karaktera. Pravila je greške, donosila pogrešne odluke, menjala mišljenje i ponekad povređivala ljude oko sebe. Upravo zbog toga nije delovala kao televizijska junakinja koja uvek zna šta treba da uradi. King je smatrao da žene na televiziji ne moraju da budu dopadljive u svakom trenutku.

Zbog toga su i četiri glavne junakinje bile toliko različite. Keri je tragala za ljubavlju i smislom, Miranda je pokušavala da uskladi karijeru i privatni život, Šarlot je verovala u brak i romantiku, dok je Samanta otvoreno živela po sopstvenim pravilima.

1/12 Vidi galeriju Seks i grad Foto: New Line Cinema Collection / Everett / Profimedia, HBO Max / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Printscreen

King je govorio i o tome kako je izgledao rad scenarista i koliko je bilo važno da priče ne postanu predvidljive. Pisci su zajedno razvijali ideje, raspravljali o likovima i pokušavali da pronađu situacije koje će delovati stvarno, ali istovremeno biti dovoljno zabavne za televiziju.

Nije svaka priča bila unapred zacrtana. Neki odnosi i likovi postajali su mnogo važniji tek kada su scenaristi videli kako funkcionišu na ekranu.

"Seks i grad" dobio je dva filmska nastavka, a priča o Keri, Mirandi, Šarlot i Samanti nastavila se kroz "And Just Like That...".

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