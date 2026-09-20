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Jedan naizgled sasvim običan gest između supružnika, Nikole Pelc i Bruklina Bekama, bio je dovoljan da društvene mreže počnu da analiziraju njihov odnos i traže znakove navodne bračne krize.

Par se 8. septembra pojavio na Američkom filmskom festivalu u Dovilu, gde je Nikola pružila podršku svojoj koleginici iz filma Prima, Fej Danavej. Proslavljena glumica tom prilikom dobila je prestižnu nagradu Deauville Icon Award, a upravo joj je Nikola uručila priznanje.

Nikola Pelc i Bruklin Bekam Foto: Michael loccisano / Getty images / Profimedia

Na početku večeri Bruklin i Nikola delovali su veoma prisno. Ljubili su se, grlili i zajedno pozirali fotografima, a Bruklin se potom pomerio kako bi njegova supruga bila u centru pažnje.

Međutim, jedan mali detalj potpuno je promenio ton komentara na internetu.

Nikola je nosila raskošnu belu haljinu Alberta Ferretti sa dugim šlepom, a Bruklin je u jednom trenutku čučnuo kako bi pomerio materijal iza nje i omogućio joj da lakše nastavi da pozira. Gest je delovao kao pokušaj da joj pomogne, ali je Nikolin izraz lica neposredno nakon toga privukao pažnju.

"Šta se ovde zapravo dogodilo?"

Snimak je brzo počeo da kruži društvenim mrežama. Dok su pojedini korisnici zaključili da Nikola deluje iznervirano, drugi su se šalili na račun Bruklinovog ponašanja, tvrdeći da je u tom trenutku više ličio na njenog stilistu ili asistenta nego na supruga.

Ipak, bilo je i onih koji su čitavu situaciju videli potpuno drugačije. Za njih je Bruklin samo pokušavao da bude pažljiv i da pomogne supruzi sa veoma zahtevnom haljinom.

Upravo je to i najvažniji detalj čitave priče – iz jednog kratkog pogleda nemoguće je zaključiti šta je Nikola zaista mislila ili osećala. Nema potvrde da je bila ljuta na supruga, niti da njihov brak prolazi kroz probleme.

Jedan pogled dobio mnogo veće značenje zbog porodičnog sukoba

Interesovanje za svaki njihov gest dodatno je pojačano zbog višemesečne pažnje koju privlači Bruklinov odnos sa roditeljima, Dejvidom i Viktorijom Bekam.

Viktorija i Dejvid Bekam Foto: printscreen/instagram/davidbeckham

Zbog javno poznatog raskola u porodici, svaki zajednički trenutak Bruklina i Nikole sada se posmatra kroz mnogo širi kontekst. Njih dvoje, međutim, nastavljaju da se zajedno pojavljuju na važnim događajima i da jedno drugom pružaju javnu podršku.

Samo nekoliko dana pre Dovila, par je zajedno bio i u Veneciji, gde je Nikola dobila Kinéo Rising Star Award za svoj rad. Bruklin je bio uz nju, a glumica mu je tokom govora zahvalila na podršci.

Ni njihov nastup u Dovilu nije ostavio utisak para koji pokušava da izbegne jedno drugo. Naprotiv, fotografisani su kako se ljube i grle, dok je Bruklin bio uz suprugu tokom večeri posvećene filmu Prima i Fej Danavej.

Haljina koja je pokrenula čitavu priču

Nikolin izgled dodatno je privukao pažnju. Bela Alberta Ferretti haljina sa dramatičnim šlepom i romantičnim detaljima bila je jedan od upečatljivijih modnih trenutaka večeri, dok se Bruklin odlučio za klasično crno odelo, ostavljajući supruzi da bude glavna zvezda crvenog tepiha.

Njihov dolazak u Francusku bio je deo festivalske promocije filma Prima, u kojem Nikola igra balerinu, dok Fej Danavej tumači njenu baku i mentorku.

Za sada, dakle, nema konkretnih dokaza da između supružnika postoji problem. Viralni snimak prikazuje tek nekoliko sekundi njihovog zajedničkog pojavljivanja, dok ostatak večeri govori o paru koji se grlio, ljubio i zajedno pojavljivao pred fotografima.

Da li je Nikola zaista bila iznervirana Bruklinovim potezom ili je njen izraz lica jednostavno pogrešno protumačen, zna samo ona. Dok se neko od njih dvoje ne oglasi, priče o problemima u braku ostaju samo – nagađanja.

VIDEO: Bruklin Bekam i Nikola Pelc: