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Ljubitelji horora i kultne franšize „Resident Evil“ ovog septembra dobijaju priliku da jednu potpuno novu priču dožive na velikom platnu. Film „Pritajeno Zlo“ (Resident Evil) svoju IMAX premijeru ima 16. septembra u Cineplexx Galerija bioskopu, dok od 17. septembra stiže na repertoar bioskopa širom Srbije.

Iz mašte vizionarskog reditelja Zaka Kregera, poznatog po filmovima Trenutak nestajanja i Varvarin, dolazi novo i zastrašujuće viđenje kultne franšize „Resident Evil“. U potpuno novoj priči pratimo Brajanа (Ostin Abrams), kurira za medicinske isporuke koji se, sasvim slučajno, nađe usred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u neprekidnu borbu za goli opstanak.

Foto: Promo

Film donosi novu priču u poznati svet „Resident Evil“, sa fokusom na napetost, haos i borbu za preživljavanje — iskustvo koje je najbolje doživeti upravo na velikom platnu.

„Pritajeno Zlo“ na velika platna u Srbiji donosi Jučer d.o.o., zvanični distributer.

Pokloni za fanove i kolekcionare

Prvog dana prikazivanja, 17. septembra, bioskopi CineStar u Beogradu i Novom Sadu pripremili su posebno iznenađenje za najbrže i najsrećnije posetioce - uz projekcije u premium formatima (4DX i ScreenX) ih očekuju pokloni partnera Computerland i posteri iz filma, idealni za sve ljubitelje franšize i kolekcionare.

Foto: Promo

Poseban događaj očekuje publiku i 20. septembra u Cineplexx bioskopima (na nekoliko određenih lokacija), gde će biti održan Horror Night posvećen filmu „Pritajeno Zlo“. Posetioce očekuje posebna horor atmosfera, kao i podela postera namenjenih kolekcionarima.

Film „Pritajeno Zlo“ stiže u bioskope 17. septembra 2026. godine.

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