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Mlada glumica Nina Nešković nasmejala je gledaoce tokom razgovora sa Mimom Karadžićem, kada je poznatog glumca zadirkivala zbog njegovog prepoznatljivog stila oblačenja. Njihova prepirka brzo je privukla pažnju.

Nina je tokom razgovora odlučila da se našali na račun glumčeve navike da košulju ne zakopčava do kraja.

- Možda Mima može da odgovori na ovo pitanje, vidim da je odlično zakopčan - rekla je Nina.

Karadžić joj, očekivano, nije ostao dužan, pa joj je odgovorio u svom prepoznatljivom duhu.

Foto: Kurir

- Seljanko, ti ćeš da mi kažeš?! - rekao je Mima na Uni TV.

Njihova prepirka nije se tu završila, pa je Nina objasnila da je upravo zbog Mime napravila šalu na račun košulje. Karadžić je potom otkrio da se njih dvoje već duže vreme zadirkuju na račun porekla, rodnog kraja i načina oblačenja.

- Stalno se prepiremo na tu temu. Stalno mi govore da se zakopčam, a onda ja Nini kažem: "Ti si bre dete sa sela, seljanka iz Batajnice", a ona meni odgovori: "A Nikšić je grad?!" Kažem joj da je prvi asfalt postojao u Nikšiću. Uvek se šalimo na račun toga - ispričao je Mima.

Nina Nešković Foto: Gordan Jović, RTS

Karadžić je, inače, nedavno privukao pažnju i objavom na društvenim mrežama, u kojoj je govorio o muškarcima i vinu. Njegove reči izazvale su brojne reakcije i komentare.

- Muškarci su kao vino, neki postaju sirće a neki godinama su sve bolji i kvalitetniji… Vino je i najčednije žene bacilo na leđa, mogao bih napisati još mnogo toga ali… Nek ste mi svi zdravi i živi - stajalo je u opisu Mimine fotografije nakon koje je usledila lavina komentara.

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