Kosem saznaje da je Jasemin njena rođena sestra: Ne propustite 61. epizodu serije "Sultanija Kosem", samo na Kurir televiziji
Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.
Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.
Sadržaj 61. epizode
Kosem sve više sumnja da se iza Jasemin krije opasna tajna. Nakon što sazna da je sultanija Safije još pre dve godine dovela devojku iz Venecije i pripremala je za svoju ulogu u haremu, naređuje Hadži-agi da je se reši. Istovremeno, Dženet-kalfa iznenađuje Kosem odlukom da napusti službu i zatraži da bude razrešena dužnosti.
Dok se u prestonici priprema svečano otvaranje Ahmedove džamije, danas poznate kao Plava džamija, novi događaji dodatno komplikuju odnose u vladarskoj porodici. Dilruba nudi brak sa Davut-paši, ali od njega traži obećanje da će se zajedno s njom boriti za princa Mustafu i njegovu budućnost. S druge strane, u janičarkom korpusu dešava se incident u koji je umešan princ Mehmed, što izaziva bes kod Osmana.
Safije otkriva Kosem da je Jasemin njena sestra i shvata da možda neće stići da spreči njeno ubistvo. Iskender se u međuvremenu našao u središtu novog sukoba, a Zulfikar odlučuje da sve kaže sultanu. Međutim, zbog Humašah odlučuje da ćuti, i zajedno sa njom razmatra kako da ga udalje iz prestonice. Kosem, s druge strane, od Iskendera traži da joj dokaže vernost tako što mu postavlja zahtev koji je teško ispuniti. Safije pokušava da zaštiti njegov položaj, ne želeći da ostane po strani i odlučuje da u tajnosti krene za njim.
Dok Ahmedovo sve lošije zdravlje i dalje izaziva zabrinutost, Kosem se suočava sa tugom koju više ne može da sakrije. Ahmed pokušava da je umiri i uverava je da će se oporaviti, dok se iza njihovih nežnih trenutaka odvija nova borba za moć. Dok Iskender razmišlja o zadatku koji može promeniti njegovu sudbinu, Kosem kreće u potragu za odgovorima.
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