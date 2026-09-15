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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem saznaje od Safije da je Jasemin njena sestra Foto: Promo

Sadržaj 61. epizode

Kosem sve više sumnja da se iza Jasemin krije opasna tajna. Nakon što sazna da je sultanija Safije još pre dve godine dovela devojku iz Venecije i pripremala je za svoju ulogu u haremu, naređuje Hadži-agi da je se reši. Istovremeno, Dženet-kalfa iznenađuje Kosem odlukom da napusti službu i zatraži da bude razrešena dužnosti.

Dok se u prestonici priprema svečano otvaranje Ahmedove džamije, danas poznate kao Plava džamija, novi događaji dodatno komplikuju odnose u vladarskoj porodici. Dilruba nudi brak sa Davut-paši, ali od njega traži obećanje da će se zajedno s njom boriti za princa Mustafu i njegovu budućnost. S druge strane, u janičarkom korpusu dešava se incident u koji je umešan princ Mehmed, što izaziva bes kod Osmana.

Jasemin je pripremljena zamka Foto: Promo

Safije otkriva Kosem da je Jasemin njena sestra i shvata da možda neće stići da spreči njeno ubistvo. Iskender se u međuvremenu našao u središtu novog sukoba, a Zulfikar odlučuje da sve kaže sultanu. Međutim, zbog Humašah odlučuje da ćuti, i zajedno sa njom razmatra kako da ga udalje iz prestonice. Kosem, s druge strane, od Iskendera traži da joj dokaže vernost tako što mu postavlja zahtev koji je teško ispuniti. Safije pokušava da zaštiti njegov položaj, ne želeći da ostane po strani i odlučuje da u tajnosti krene za njim.

Dok Ahmedovo sve lošije zdravlje i dalje izaziva zabrinutost, Kosem se suočava sa tugom koju više ne može da sakrije. Ahmed pokušava da je umiri i uverava je da će se oporaviti, dok se iza njihovih nežnih trenutaka odvija nova borba za moć. Dok Iskender razmišlja o zadatku koji može promeniti njegovu sudbinu, Kosem kreće u potragu za odgovorima.

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