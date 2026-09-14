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Glumica Jelisaveta Orašanin i 11 godina mlađi kolega Pavle Mensur po svemu sudeći stavili su tačku na svoj romantični odnos. Pre Pavla Mensura, Jelisaveta je bila u braku sa Milošem Teodosićem sa kojim je ostala u dobrim odnosima.

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić se razvode nakon devet godina braka, a samo tri dana pre nego što se saznalo da se razvode govorila je o privatnom životu i tome koliko je teško sačuvati privatnost od očiju javnosti.

Pavle Mensur pokazao preplanuli ten Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Jelisaveta Orašanin je tada otvoreno govorila o tome kako balansira između surovog radnog tempa i odrastanja ćerke i sina, ističući da joj je kao majci najvažnije da Petra i Bogdan ne osete stres koji njen posao nosi.

- Istina je da volim organizaciju i da bez nje ne bih mogla da funkcionišem, pogotovo s decom i ovakvim tempom života. Ali uoči premijera taj balans skoro nikada nije idealan. Tada najviše trpi odmor, a nekad i vreme koje bih volela da provedem potpuno prisutna s njima. Ipak, trudim se da Petra i Bogdan ne osete stres koji moj posao nosi.

Jelisaveta Orašanin u izazovnom izdanju Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

- Danas je daleko teže sačuvati privatnost nego ranije, upravo zato što u javnosti postoji privid da ljudi imaju pravo da znaju baš sve. Od početka karijere imala sam potrebu da neke stvari zadržim za sebe – ne zato što nešto krijem, nego zato što verujem da čovek mora da ima svoj mir i prostor van svetlosti reflektora. Upravo ta jasna granica me je sačuvala kroz godine i pomogla mi da ostanem pri sebi u poslu koji ume da bude veoma glasan, rekla je glumica za "Story".

Miloš Teodosić se pomirio sa Majom Ognjenović

Proslavljeni vaterpolista Danilo Ikodinović nedavno se razveo od odbojkašice Maje Ognjenović, a kako pišu domaći mediji, ona se navodno vratila bivšem dečku Milošu Teodosiću.

Miloš Teodosić i Maja Ognjenović Foto: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Ubrzo nakon što je ova vest osvanula, Maja je zaintrigirala objavom.

- I otkriće se na strašnom sudu da je jedini smisao života na zemlji bila ljubav - napisala je ona.

Podsećanja radi, njihova romansa počela je 2008. godine na početku njihovih karijera, a četiri godine su proveli u vezi. Godine 2010. objavili su veridbu dok su oboje igrali za grčki klub „Olimpijakos“ i živeli pod istim krovom. Međutim, kada je Miloš otišao u Moskvu, a Maja u Berlin, razdvajanje profesionalnih puteva dovelo je do zahlađenja emocija i razlaza 2013. godine.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Jelisaveta i Pavle