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Lejdi Gaga propisno je iznenadila svet, jer niko nije ni slutio da je, umesto na novim pesmama, radila na bebi. Davna želja se ostvarila, a ljubavna priča sa biznismenom Majklom Polanskim, koja traje skoro sedam godina, krunisana je na najlepši mogući način.

Kako mnogi umeju da kažu, ona je pravi primer feniksa jer "ima faze kada briše patos, a onda se odjednom vine u visine" Trenutno je bliže ovom drugom, potpuno prepuštena čarima novog, i najvažnijeg, životnog izazova koji je, čini se, ispunjava više nego sva popularnost i svih 16 Gremija zajedno, koliko ih je osvojila. Stefani Džoana Anđelina Đermanota trenutno nije previše bliska sa svojim šou-biznis alter-egom. Lejdi Gaga (40) sada je ponosna Lejdi Mama.

Ekscentrična muzička zvezda šokirala nas je po ko zna koji put. To joj, uostalom, nije teško. Fanovi, koji nisu očekivali ovakve vesti iz njenog tabora, pitaju se šta će biti sa novim albumom koji je najavljivala za kraj ove ili početak iduće godine, dok se mediji vraćaju u prošlost detaljno kopajući po njenoj burnoj ljubavnoj prošlosti. Kolekcija raskinutih veridbi je zavidna, da, ali aktuelna veridba mogla bi konačno da se završi brakom, prognoziraju.

Lejdi Gaga sanagradama na Gremiju 2026 Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Dobar momak sa lošom reputacijom

Prvu veliku ljubav Lejdi Gaga je upoznala kada je imala 20 godina. Tad je još pisala pesme za druge, Pussycat Dolls na primer, dok nije postala popularnija od njih. Srodnu dušu pronašla je u noćnom klubu. Bio je to konobar Luk Karl. Dok je pravio koktele iza šanka, sanjao je velike snove kao strastveni zaljubljenik u muziku, kojom se i bavio u slobodno vreme.

Stefani je obilazila pragove izdavačkih kuća, ali nijedna nije imala sluha za nju. Morala je da čeka bolja vremena... Međutim, trebalo je živeti od nečega, a novac je bukvalno klizio kroz prste. Upravo u tim trenucima počela je priča dva neshvaćena genija koja su imala mnogo zajedničkih crta (i muka). No, moderna rok bajka nije bila baš idilična...

Luk je, jednostavno, bio "bad guy" i činio je sve da opravda tu etiketu. Zloupotrebljavao je alkohol i ilegalne supstance, imao je problema sa kontrolom besa, a nije bio ni veran. Posle dve burne godine Gaga je odlučila da ga napusti, a stres zbog raskida neočekivano se transformisao u bujicu inspiracije, koju je pretočila u debitantski album "The Fame". Objavila ga je u aprilu 2008, ne sluteći kakvu će joj popularnost doneti.

"Caught in a bad romance"

Ubrzo se pomirila s Lukom, ali, kad nešto ne ide, onda ne ide. Iako su prijatelji govorili da su "stvoreni jedno za drugo", oni su se više puta rastajali i mirili, dok nisu zauvek stavili tačku 2011. godine. Kasnije je on priznao da je raskid sa pevačicom bio najveća greška u njegovom životu. Otkrio je i da ju je zaprosio, ali mu je na kraju vratila prsten.

Sledećih godina njen ljubavni život izgledao je kao ekranizacija velikog disko hita "It’s Raining Men". Zabavljala sa producentom Robom Fusarijem, a zatim se, posle nekoliko kraćih veza, zaljubila u dizajnera Metjua Vilijamsa. No, svaka priča bila je "Bad Romance"... S druge strane, karijera je napredovala brzinom spejs šatla, pa je u njoj uspevala da pronađe satisfakciju.

Lejdi Gaga i Tejlor Kini Foto: Damir Dervišagić

Pomena je, svakako, vredan zgodni glumac Tejlor Kini, koji se proslavio serijom "Vampirski dnevnici". Pevačica je videla jednu epizodu i zaljubila se na prvi pogled, ali, kako nije imala snage da mu prva priđe, smislila je lukav plan: zamolila je svog agenta da kontaktira Kinija i ponudi mu angažman u spotu za pesmu "You and I". Pristao je.

"Udala se za karijeru"

Čak ju je u nekom trenutku i poljubio pred kamerama dok su snimali, iako to nije bilo u scenariju. Bila je zatečena. Naravno, i zaljubljena. Već sledeće nedelje svet šou-biza počeo je da bruji o novoj romansi.

Ostali su zajedno skoro pet godina. Nije joj bilo teško da prelazi meridijane kako bi ga makar na nekoliko sati "otela" sa filmskog seta, čak je svraćala i do Srbije, gde je takođe snimao. Zaprosio ju je 2015, na Dan zaljubljenih, prstenom na kojem je blistao dijamant u obliku srca.

Tejlor Kini Foto: NBC/Episodic

Van sebe od sreće, šakom i kapom je delila izjave kako je "spremna da stavi muziku u drugi plan i postane majka". Ali, avaj... Na kraju je shvatila da nije vredno žrtvovati planetarnu popularnost zarad porodice, da za to ima vremena, da je trenutno jedna od najvećih svih vremena i da takvu priliku ne sme da propusti.

Raskinula je veridbu i odustala od snova o deci. "Udala se za svoju karijeru", ogorčeno je izjavio Kini. Tako se i ova ljubav završila neslavno. Posle kraha dugogodišnje romanse svi su bili ubeđeni da jedna od najkontroverznijih muzičkih zvezda ovog veka neće lako dati ljubavi novu šansu. Ali, ona je došla sama, u vidu menadžera Kristijana Karina, za kojeg je takođe bila kratko verena. Međutim, "nije imala vremena da kupi venčanicu".

Ko je čovek njenih snova

Pričalo se da je imala afere sa toncem Denom Hortonom i glumcem Bredlijem Kuperom, koji je, navodno, zbog nje ostavio Irinu Šajk (ruku na srce, delovali su više nego blisko dok su snimali film "Zvezda je rođena", a i posle toga), ali nikakvih potvrda nije bilo.

Lejdi Gaga i Bredli Kuper Foto: Profimedia

Nakon niza burnih raskida, konačno je 2019. pronašla čoveka svojih snova. Zapravo, našla ga je – njena majka Sintija. Jednog dana je došla kod nje i rekla da je na večeri upoznala izvesnog Majkla Polanskog, biznismena, investitora i filantropa, koji je sa prijateljem Šonom Parkerom osnovao fondaciju. Idealan zet, verovatno je pomislila.

I ne pitavši ćerku, rekla mu je da je može očekivati na Parkerovoj rođendanskoj zabavi. Gaga nije želela da ide, ali joj je mama brzo odabrala najlepšu haljinu i naterala je da obuje štikle.

Lejdi Gaga i Majkl Polanski Foto: CCNYC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Otišla sam na žurku i upoznala ga. Ubrzo sam shvatila da je on najneverovatnija osoba na svetu. Razgovarali smo oko tri sata", istakla je kasnije zaljubljena kantautorka, ističući koliko je srećna što ovog puta nije ignorisala mamin savet. Vrlo brzo su shvatili da su savršen par, a vezu je dodatno učvrstila pandemija, tokom koje se nisu odvajali.

Verili su se u aprilu 2014, a kruna priče je beba čiji pol i ime još nisu otkriveni. Popularna pevačica i njen verenik izbegavaju da iznose privatne detalje. Iako se zajedno pojavljuju na važnim događajima, porodični život nastoje da zaštite od radoznalih medija i javnosti, a takav pristup zadržali su i nakon što su postali roditelji.

(Kurir.rs/Žena)

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