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Sin nekadašnje manekenke Hajdi Klum i muzičara Sila, Henri Samjuel je 12. septembra napunio 21 godinu. Kao što možete da vidite na snimku koji je objavila Hajdi Klum na Instagramu, kada je Henri izašao, ispred kuće je zatekao crveni Ferarri F430.

Mnogi su pomislili da mu je to kupila poznata mama, ali u ovom slučaju, poklon ima još veću vrednost jer se iza njega krije neverovatna priča i njegov očuh Tom Kaulic.Henri nije mogao da veruje da je konačno ispunjeno obećanje dok je još bio tinejdžer.

Pre sedam godina, Henri i njegov očuh, gitarista grupe Tokio Hotel Tom Kaulitz, igrali su popularnu video igricu Mario Kart. Kaulic je posinku obećao da će, ako uspe da ga pobedi, dobiti poseban poklon kada napuni 21 godinu.

Henri je pobedio, a pobeda je postala deo porodične priče i svojevrsna šala. Ipak, njegova slavna mama i slavni očuh nisu zaboravili obećanje. Kako je Tom Kaulic objasnio, on je automobil kupio na sajmu automobila, ali ga je godinama čuvao skrivenog u garaži.

Čekao je pravi trenutak da ispuni obećanje koje je dao Henriju, a njegov 21. rođendan je bio prava prilika. Podsetimo, Henri je najstariji od troje dece koje je Hajdi Klum dobila u braku sa Silom.

Hadi sa sinom Henerijem Foto: Chelsea Lauren for InStyle / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osim Henrija, Johana i kćeri Lou, ona iz veze s kontroverznim italijanskim preduzetnikom Flavijem Briatoreom, ima i ćerku Leni. Sil je kasnije Leni i usvojio. Međutim, Hajdi Klum i Sil su se razveli 2014. godine, a ona je od 2018. godine u vezi sa Tomom Kaulicom. Par se venčao godinu dana kasnije, a sva njena deca su odlično prihvatili očuha.

VIDEO: Hajdi Klum