(ANKETA) Glavni likovi "Dinastije" dobili su nova lica: Novinari i TV lica Kurira kao Karingtonovi, čija transformacija vam se najviše dopada?
- Novinari i TV lica Kurira transformisali su se u junake 'Dinastije', uz kostime, perike i stil osamdesetih, u ambijentu Belog dvora.
- Povod je početak emitovanja originalne serije na Kurir televiziji, radnim danima u 17 i 23.10 časova.
Ko se najbolje snašao u vili Karingtonovih? Novinari i TV lica Kurira dobili su priliku da na jedan dan postanu junaci kultne serije "Dinastija", a rezultat su transformacije koje su vratile duh raskošnih osamdesetih.
Povodom početka emitovanja originalne "Dinastije", koja je na Kurir televiziji počela 14. septembra i emitovaće se radnim danima u 17 i 23.10 časova, ekipa Kurira okupila se u ambijentu Belog dvora, gde su pred kamerama rekreirane neke od prepoznatljivih scena i atmosfera iz serije. Perike, upečatljive frizure, naglašena ramena, raskošne haljine, odela i detalji karakteristični za epohu učinili su da se poznata lica Kurira na trenutak zaista pretvore u Karingtonove i njihove saveznike.
Ko je doživeo najveću transformaciju?
U ulozi Blejka Karingtona našao se Ivan Kleut, koji je transformaciju prihvatio sa posebnom dozom nostalgije. Za njega "Dinastija" nije bila samo serija, već deo detinjstva.
Pogledajte u galeriji Ivana Kleuta kao Blejka Karingtona:
"To je tada bila prava atrakcija, serija nad serijama. Čak smo i u vrtiću delili uloge i igrali se 'Dinastije'", prisetio se Kleut.
Ulogu njegove bivše supruge Aleksis dobila je Ljiljana Stanišić, koja je priznala da se u ovoj ulozi osećala gotovo prirodno.
Pogledajte u galeriji Ljiljanu Stanišić kao Aleksis Karington:
"Ova žena kao da je stvorena po meni", rekla je Ljiljana, dok je njen izgled dodatno upotpunjen prepoznatljivim Aleksisinim glamuroznim stilom.
Olivija Jontić postala je Kristl, lik koji joj je, kako kaže, bio posebno drag još od detinjstva.
Pogledajte transformaciju Olivije Jontić u Kristl Karington:
"Kao dete sam se čak oblačila kao Kristl. Bila sam fascinirana njom, Aleksis, Semi Džo, njihovom garderobom, načinom života i tim svetom koji mi je izgledao potpuno nedostižno."
Kada je reč o muškim transformacijama, Srđan Zelembaba dobio je zadatak da oživi Džefa Kolbija - muškarca čiji su stil i samouverenost bili karakteristični za osamdesete.
Pogledajte transformaciju Srđana Zelembabe u Džefa Kolbija:
"Džef je bio simbol muškarca osamdesetih i nešto od tog stila bi moglo da se vrati", smatra Zelembaba.
Vanja Camović našla se u ulozi Felon Karington, koja je o Dinastiji slušala kao dete, a danas u seriji prepoznaje fenomen koji ima neočekivanu vezu sa savremenim svetom.
Pogledajte transformaciju Vanje Camović u Felon Karington:
"Intrige, međuljudski odnosi, ljubavni zapleti – sve to gledamo i danas, samo na društvenim mrežama. Sve je vrlo javno i dostupno, a u "Dinastiji" se sve dešavalo u nekih 200 kvadrata prelepe vile."
Transformacija Maše Kostić u Semi Džo privukla posebnu pažnju – perika, sočiva, frizura i kompletan stajling gotovo su promenili njen lik do neprepoznatljivosti.
Pogledajte Mašu Kostić u ulozi Semi Džo:
"Kada sam se pogledala, rekla sam da mi je žao što sada nisu osamdesete jer bih ovaj stajling vrlo rado nosila svakodnevno", rekla je Maša.
U svet Karingtonovih zakoračio je i Marko Jović kao Stiven Karington koji je istakao koliko je njegov lik važan za istoriju televizije.
Pogledajte transformaciju Marka Jovića u Stivena Karingtona:
"Stiven je jedan od prvih deklarisanih homoseksualnih likova na mejnstrim televiziji što je bilo veliki tabu. Iako mnogo više ljudi danas javno o tome govori, pritisak i dalje postoji."
Za Aleksandra Panića, koji se našao u ulozi Adama Karingtona, "Dinastija" je bila prozor u nestvarni svet - od kostima i scenografije do odnosa među likovima.
Pogledajte Aleksandra Panića u ulozi Adama Karingtona:
"Sećam se koliko me je opčinio čitav taj svet koji kod nas nije postojao u to vreme – kostimi, glamur, scenografija i moda o kojoj se i danas govori."
U cipelama Klaudije Blejsdel našla se Milica Stanojević, a ova uloga za nju je bila posebno značajna zbog teme mentalnog zdravlja.
Pogledajte transformaciju Milice Stanojević u Klaudiju Blejsdel:
"Klaudija je mnogo toga preživela i upravo zato mislim da je važno da se njen lik ne posmatra samo kroz ono što joj se dogodilo, već kroz sve što je pokušavala da pronađe – ljubav, sigurnost i svoje mesto"
Za mlađe članove ekipe ovo je bila prilika da kroz sopstvene transformacije upoznaju likove koji su obeležili televiziju osamdesetih.
Uz kostime, šminku i frizure i posebnu atmosferu, kojoj su doprineli raskošni cvetni aranžmani cvećare Teleflora, novinari i TV lica Kurira makar na jedan dan našli su se u koži čuvenih Karingtonovih.
Čiji kostim je najupečatljiviji?
A kada se sve sabere – ko je najbolje rekreirao svoj lik?
Pogledajte video: Dinastija, svakog radnog dana na Kurir televiziji