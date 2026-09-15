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Ko se najbolje snašao u vili Karingtonovih? Novinari i TV lica Kurira dobili su priliku da na jedan dan postanu junaci kultne serije "Dinastija", a rezultat su transformacije koje su vratile duh raskošnih osamdesetih.

Serija Dinastija emituje se svakog radnog dana u 17 i 23.10 časova Foto: Paramount Pictures

Povodom početka emitovanja originalne "Dinastije", koja je na Kurir televiziji počela 14. septembra i emitovaće se radnim danima u 17 i 23.10 časova, ekipa Kurira okupila se u ambijentu Belog dvora, gde su pred kamerama rekreirane neke od prepoznatljivih scena i atmosfera iz serije. Perike, upečatljive frizure, naglašena ramena, raskošne haljine, odela i detalji karakteristični za epohu učinili su da se poznata lica Kurira na trenutak zaista pretvore u Karingtonove i njihove saveznike.

Ko je doživeo najveću transformaciju?

U ulozi Blejka Karingtona našao se Ivan Kleut, koji je transformaciju prihvatio sa posebnom dozom nostalgije. Za njega "Dinastija" nije bila samo serija, već deo detinjstva.

Pogledajte u galeriji Ivana Kleuta kao Blejka Karingtona:

1/5 Vidi galeriju Ivan Kleut kao Blejk Karington Foto: Anđela Zebić

"To je tada bila prava atrakcija, serija nad serijama. Čak smo i u vrtiću delili uloge i igrali se 'Dinastije'", prisetio se Kleut.

Blejk Karington Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Ulogu njegove bivše supruge Aleksis dobila je Ljiljana Stanišić, koja je priznala da se u ovoj ulozi osećala gotovo prirodno.

Pogledajte u galeriji Ljiljanu Stanišić kao Aleksis Karington:

1/7 Vidi galeriju Ljiljana Stanišić u ulozi Aleksis Karington Foto: Anđela Zebić

"Ova žena kao da je stvorena po meni", rekla je Ljiljana, dok je njen izgled dodatno upotpunjen prepoznatljivim Aleksisinim glamuroznim stilom.

Aleksis Karington Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Olivija Jontić postala je Kristl, lik koji joj je, kako kaže, bio posebno drag još od detinjstva.

Pogledajte transformaciju Olivije Jontić u Kristl Karington:

1/5 Vidi galeriju Olivija Jontić u ulozi Kristl Karington Foto: Anđela Zebić

"Kao dete sam se čak oblačila kao Kristl. Bila sam fascinirana njom, Aleksis, Semi Džo, njihovom garderobom, načinom života i tim svetom koji mi je izgledao potpuno nedostižno."

Kristl Karington Foto: Youtube Pt

Kada je reč o muškim transformacijama, Srđan Zelembaba dobio je zadatak da oživi Džefa Kolbija - muškarca čiji su stil i samouverenost bili karakteristični za osamdesete.

Pogledajte transformaciju Srđana Zelembabe u Džefa Kolbija:

1/5 Vidi galeriju Srđan Zelembaba u ulozi Džefa Kolbija Foto: Anđela Zebić

"Džef je bio simbol muškarca osamdesetih i nešto od tog stila bi moglo da se vrati", smatra Zelembaba.

Džef Kolbi Foto: Printscreen/Instagram

Vanja Camović našla se u ulozi Felon Karington, koja je o Dinastiji slušala kao dete, a danas u seriji prepoznaje fenomen koji ima neočekivanu vezu sa savremenim svetom.

Pogledajte transformaciju Vanje Camović u Felon Karington:

1/5 Vidi galeriju Vanja Camović u ulozi Felon Karington Foto: Anđela Zebić

"Intrige, međuljudski odnosi, ljubavni zapleti – sve to gledamo i danas, samo na društvenim mrežama. Sve je vrlo javno i dostupno, a u "Dinastiji" se sve dešavalo u nekih 200 kvadrata prelepe vile."

Felon Karington Foto: Aaron Spelling Prods Collection / Everett / Profimedia

Transformacija Maše Kostić u Semi Džo privukla posebnu pažnju – perika, sočiva, frizura i kompletan stajling gotovo su promenili njen lik do neprepoznatljivosti.

Pogledajte Mašu Kostić u ulozi Semi Džo:

1/6 Vidi galeriju Maša Kostić u ulozi Semi Džo Foto: Anđela Zebić

"Kada sam se pogledala, rekla sam da mi je žao što sada nisu osamdesete jer bih ovaj stajling vrlo rado nosila svakodnevno", rekla je Maša.

Semi Džo Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

U svet Karingtonovih zakoračio je i Marko Jović kao Stiven Karington koji je istakao koliko je njegov lik važan za istoriju televizije.

Pogledajte transformaciju Marka Jovića u Stivena Karingtona:

1/7 Vidi galeriju Marko Jović u ulozi Stivena Karingtona Foto: Anđela Zebić

"Stiven je jedan od prvih deklarisanih homoseksualnih likova na mejnstrim televiziji što je bilo veliki tabu. Iako mnogo više ljudi danas javno o tome govori, pritisak i dalje postoji."

Stiven Karington Foto: Profimedia

Za Aleksandra Panića, koji se našao u ulozi Adama Karingtona, "Dinastija" je bila prozor u nestvarni svet - od kostima i scenografije do odnosa među likovima.

Pogledajte Aleksandra Panića u ulozi Adama Karingtona:

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Panić u ulozi Adama Karingtona Foto: Anđela Zebić

"Sećam se koliko me je opčinio čitav taj svet koji kod nas nije postojao u to vreme – kostimi, glamur, scenografija i moda o kojoj se i danas govori."

Adam Karington Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

U cipelama Klaudije Blejsdel našla se Milica Stanojević, a ova uloga za nju je bila posebno značajna zbog teme mentalnog zdravlja.

Pogledajte transformaciju Milice Stanojević u Klaudiju Blejsdel:

1/4 Vidi galeriju Milica Stanojević kao Klaudija Blejsdel Foto: Anđela Zebić

"Klaudija je mnogo toga preživela i upravo zato mislim da je važno da se njen lik ne posmatra samo kroz ono što joj se dogodilo, već kroz sve što je pokušavala da pronađe – ljubav, sigurnost i svoje mesto"

Za mlađe članove ekipe ovo je bila prilika da kroz sopstvene transformacije upoznaju likove koji su obeležili televiziju osamdesetih.

Klaudija Blejsdel Foto: Printscreen/Facebook

Uz kostime, šminku i frizure i posebnu atmosferu, kojoj su doprineli raskošni cvetni aranžmani cvećare Teleflora, novinari i TV lica Kurira makar na jedan dan našli su se u koži čuvenih Karingtonovih.

Anketa Čiji kostim je najupečatljiviji? Ljiljana Stanišić kao Aleksis Karington 33.33% Olivija Jontić kao Kristl Karington 33.33% Milica Stanojević kao Klaudija Blejsdel 33.33% Ivan Kleut kao Blejk Karington 0% Srđan Zelembaba kao Džef Kolbi 0% Vanja Camović kao Felon Karington 0% Maša Kostić kao Semi Džo 0% Marko Jović kao Stiven Karington 0% Aleksandar Panić kao Adam Karington 0%

A kada se sve sabere – ko je najbolje rekreirao svoj lik?

Pogledajte video: Dinastija, svakog radnog dana na Kurir televiziji