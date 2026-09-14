Slušaj vest

Radio-televizija Crne Gore (RTCG) zvanično je potvrdila da ćeCrna Gora učestvovati na 71. izdanju Evrovizije, koje se naredne godine održava u bugarskom gradu Burgasu.

Ovom odlukom rešene su sve nedoumice oko učešća 2027. godine. Iz nacionalnog servisa poručuju da modalitet izbora predstavnika još nije definisan, te da će javnost o svim detaljima biti blagovremeno obaveštena.

"RTCG je danas zvanično obavestila Evropsku radiodifuznu uniju (EBU) o odluci da će Crna Gora biti deo najvećeg evropskog muzičkog televizijskog događaja. To znači da će Crna Gora imati predstavnika ili predstavnicu na 71. Evroviziji, koja će u maju naredne godine biti održana u Burgasu. Dve polufinalne večeri biće održane 11. i 13. maja, dok je veliko finale zakazano za 15. maj 2027. godine u Areni Burgas", objavljeno je na zvaničnom portalu RTCG.

Način izbora još uvek pod znakom pitanja

U ovom momentu čelnici televizije još nisu presekli na koji način će izabrati svog aduta za Bugarsku.

"O tome da li će predstavnik biti izabran na nacionalnom takmičenju, kao što je to bilo prethodnih godina na festivalu MONTESONG, ili internom selekcijom, što je takođe u skladu sa pravilima EBU-a, RTCG će javnost obavestiti u narednom periodu", dodaje se u saopštenju.

Tamara Živković Foto: Karl Schoendorfer / Shutterstock Editorial / Profimedia

Istorijat učešća i dosadašnji rezultati

Podsećanja radi, na nedavno održanom Evrosongu u Beču, crnogorske boje branila je Tamara Živković. Sa numerom "Nova Zora" takmičenje je završila u polufinalu, zauzevši 13. poziciju u svojoj takmičarskoj večeri.

Predstojeći nastup u Bugarskoj biće ukupno 15. učešće Crne Gore na ovom takmičenju od njenog samostalnog debija 2007. godine. Najveće uspehe i jedina dva plasmana u finale zabeležili su Sergej Ćetković 2014. i Nenad Knežević Knez 2015. godine. Domaćinstvo Bugarskoj donela je DARA svojom pobedom na prethodnoj Evroviziji.

Pogledajte video: Slavi se pobeda Bugarske na Evroviziji